Маурисио Почеттино: «Никто не верил, что мы и «Аякс» сыграем в полуфинале, но мы здесь, потому что заслужили»

Главный тренер Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с .

«Мы в полуфинале, потому что были хорошей командой, и будем сильны в дальнейшем... Мы дошли до этой стадии, потому что играли очень достойно, всегда были одной командой. На первом плане всегда были интересы всей команды.

Всегда приходится искать какие-то решения, а у нас количество вариантов очень ограничено. Но уверенность в любом случае на высоком уровне. Это будет волшебный вечер. Мы сыграем в полуфинале на своем новом стадионе – никто не мог поверить или представить подобное несколько месяцев назад.

Будет очень тяжело. полностью заслужил свое место в полуфинале, и нас ждет чрезвычайно конкурентный матч.

Выход в полуфинал – это следствие высокого класса и, конечно, наличия невероятных игроков в составе. «Аякс» проводит фантастический розыгрыш. Они ни разу не проиграли в группе, потом прошли «Реал» и «Ювентус»...

«Аякс» заслуживает множества добрых слов. Тренер и игроки проделывают фантастическую работу. Это немного похоже на наш случай. Никто не верил, что «Аякс» имеет шанс выйти в полуфинал, но мы здесь, потому что заслужили это.

В таком матче невозможно устать, ты не можешь испытывать недостаток мотивации. Это все в голове. Энергии будет в избытке. Я никогда не играл в полуфиналах Лиги чемпионов. Я открыт для каких-то новых эмоций.

Нас ждут два матча. Завтра мы проведем первый тайм, а второй будет на поле «Аякса». Важно, как мы подойдем к этому матчу, как будем справляться на протяжении 90 минут, понимая, что впереди еще вторая часть.

У «Аякса» отличный состав, очень хорошие игроки. Мы просмотрели много матчей соперника, но это нормально: нам играть с ними в полуфинале.

Выход в полуфинал – следствие того, что у тебя невероятный состав и невероятные игроки, но тренер тоже вносит свой вклад. Эрик тен Хаг реализует собственные идеи, и, как мне кажется, он делает фантастическую работу. Мне будет очень приятно с ним встретиться», – сказал Почеттино.