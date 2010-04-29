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    Кононов про уход Глушакова: «У нас команду никто не покидает. Не знаю, откуда информация»

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Олег Кононов Чемпионат.com Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отреагировал на новость о возможном уходе капитана Дениса Глушакова из команды по окончании сезона.

    – Про Глушакова говорят, что он, скорее всего, покинет команду.

    – У нас команду никто не покидает. Я не знаю, откуда у вас такая информация. Давайте работать каждую игру исходя из того, что пишут на нашем сайте.

    – Влияют ли слухи на работу?

    – Ничего не влияет. У меня есть команда, есть очередная игра, и это самое главное. Чемпионат продолжается, мы в гонке, и все зависит от нас, – сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Сообщалось, что «Спартак» летом может разорвать контракт с Глушаковым, выплатив капитану около 1,5 миллиона евро.

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