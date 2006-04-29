Зинедин Зидан: «Всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Так играть нельзя»

Главный тренер Зинедин Зидан раскритиковал свою команду за игру в матче с (0:1).

«Сегодня мы не сделали ничего [из запланированного] с первой минуты и до самого конца, на всех уровнях. Иногда ты не можешь реализовать момент, но сегодня у нас их просто не было, мы ничего не создали. Мы должны быть очень злы, и я зол, потому что сегодня наш имидж пострадал.

Мне не жаль, что я вернулся на эту работу, скорее наоборот. Нужно пережить эти критические, сложные моменты, как сегодня. Но так играть нельзя. Что я сказал игрокам – останется в раздевалке.

Сегодня все дело было в отношении. Мы не отдавались ни в чем: ни в борьбе, ни в движении. Матчи могут быть сложными, если соперник двигается больше тебя. Они играли в свой футбол, а мы не сделали на поле ничего из того, что должны были.

У меня нет объяснений. Осталось три матча, чтобы закончить этот сезон. Мы были слегка злы после игры с «Хетафе», но там у нас была какая-никакая игра, моменты. В матче с «Атлетиком» дома мы создавали хорошие вещи. Сегодня же не было ничего – с первой по девяностую минуту.

Бэйл думает о чем-то другом? Не знаю, вам лучше спросить об этом его.

Я бы хотел, чтобы сезон поскорее закончился, но нам нужно сыграть еще три матча и придумать что-то другое. Нельзя заканчивать сезон вот так. Сегодня и то, что я придумал в плане схемы, вообще не сработало. Нужно уважать футбол.

Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Такова ситуация: так играть нельзя. Но в этом не только их вина, я тоже несу ответственность, потому что я выбираю состав и готовлю футболистов к матчу. Сегодня план не сработал», – сказал Зидан.