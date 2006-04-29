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    Зинедин Зидан: «Всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Так играть нельзя»

    Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Райо Вальекано Футбол

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан раскритиковал свою команду за игру в матче с «Райо Вальекано» (0:1).

    «Сегодня мы не сделали ничего [из запланированного] с первой минуты и до самого конца, на всех уровнях. Иногда ты не можешь реализовать момент, но сегодня у нас их просто не было, мы ничего не создали. Мы должны быть очень злы, и я зол, потому что сегодня наш имидж пострадал.

    Мне не жаль, что я вернулся на эту работу, скорее наоборот. Нужно пережить эти критические, сложные моменты, как сегодня. Но так играть нельзя. Что я сказал игрокам – останется в раздевалке.

    Сегодня все дело было в отношении. Мы не отдавались ни в чем: ни в борьбе, ни в движении. Матчи могут быть сложными, если соперник двигается больше тебя. Они играли в свой футбол, а мы не сделали на поле ничего из того, что должны были.

    У меня нет объяснений. Осталось три матча, чтобы закончить этот сезон. Мы были слегка злы после игры с «Хетафе», но там у нас была какая-никакая игра, моменты. В матче с «Атлетиком» дома мы создавали хорошие вещи. Сегодня же не было ничего – с первой по девяностую минуту.

    Бэйл думает о чем-то другом? Не знаю, вам лучше спросить об этом его.

    Я бы хотел, чтобы сезон поскорее закончился, но нам нужно сыграть еще три матча и придумать что-то другое. Нельзя заканчивать сезон вот так. Сегодня и то, что я придумал в плане схемы, вообще не сработало. Нужно уважать футбол.

    Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Такова ситуация: так играть нельзя. Но в этом не только их вина, я тоже несу ответственность, потому что я выбираю состав и готовлю футболистов к матчу. Сегодня план не сработал», – сказал Зидан.

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