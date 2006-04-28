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    Виктор Гончаренко: «Краснодар» не хотел так играть, мы их заставили, но результата нет»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Георгий Щенников Краснодар Игорь Дивеев Яка Бийол Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата России.

    – Наверное, быстрый пропущенный мяч путает карты. Второе – заменами не удалось усилить игру, к сожалению.

    Если отвлечься от результата, посмотреть на то, что происходило на поле, то мы контролировали игру, может, уже в конце стали играть авантюрно, потому что у нас опорные полузащитники много неправильных решений приняли.

    Результата нет, но то, что мы видели, это то, что для молодой команды надо – футболисты прибавляют в мастерстве.

    - Много угловых, но моментов со стандартов не было. С чем это связано? Знаем, что «Краснодар» не лучшим образом действует на угловых у своих ворот.

    – Оценка подачи или розыгрыша у нас достаточно неправильная, поэтому и страдаем. Если неправильно подаешь, то нарушается структура нахождения в штрафной – это всегда угроза контратак.

    - Замен было несколько во втором тайме, обратно поменяли Щенникова. Хотели схему изменить?

    – Нет, схему все-таки люди меняют. Важно было усилить давление на ворота «Краснодара».

    - Выход Бийола при 0:2 – это попытка укрепить центр поля?

    – Да, все-таки, чтобы предотвращать контратаки, надо минимум два человека в центре, а мы были очень разбросаны. «Краснодар» легко убегал.

    - Выход Абеля Эрнандеса усилил игру?

    – Замены могли усилить игру, но вынужденная замена Дивеева и в какой-то мере Щенникова не позволили усилить.

    - «Краснодар» играл в непривычной манере. Это вы заставили их или они изначально так хотели играть с ЦСКА?

    – Нет, более чем уверен, что «Краснодар» так не хотел. Наверное, мы заставили, – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

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