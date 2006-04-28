Форвард «Бернли» Барнс: «Клопп написал, что может подписать меня, если я забью «Ман Сити»

Нападающий «Бернли» Эшли Барнс рассказал, как главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп мотивировал его перед матчем АПЛ с «Манчестер Сити».
«Болельщики «Ливерпуля» вчера прислали несколько шуточных сообщений. [Победа над «Сити»] значила бы многое.
Клопп даже написал мне хитрое сообщение, что если я забью [«Манчестер Сити»], он может подписать меня на следующий сезон.
Было бы очень здорово, если бы я забил, и мы бы выиграли. Все мы, вероятно, войдем в историю «Ливерпуля», если поможем им», – сказал Барнс.
«Бернли» примет «Манчестер Сити» сегодня. Начало – в 16:05 по московскому времени.