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    Форвард «Бернли» Барнс: «Клопп написал, что может подписать меня, если я забью «Ман Сити»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Бернли Эшли Барнс Футбол

    Нападающий «Бернли» Эшли Барнс рассказал, как главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп мотивировал его перед матчем АПЛ с «Манчестер Сити».

    «Болельщики «Ливерпуля» вчера прислали несколько шуточных сообщений. [Победа над «Сити»] значила бы многое.

    Клопп даже написал мне хитрое сообщение, что если я забью [«Манчестер Сити»], он может подписать меня на следующий сезон.

    Было бы очень здорово, если бы я забил, и мы бы выиграли. Все мы, вероятно, войдем в историю «Ливерпуля», если поможем им», – сказал Барнс.

    «Бернли» примет «Манчестер Сити» сегодня. Начало – в 16:05 по московскому времени.

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