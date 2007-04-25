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    Клопп о совете для Сульшера: «Они не помогли нам, почему мы должны помогать им?»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (0:2).

    «[Что касается итога манчестерского дерби] это был результат, которого я ожидал. «Манчестер Юнайтед» попытался сделать, что было в его силах. Им не повезло, но они не смогли выстоять против «Ман Сити».

    Если мы выиграем две следующие игры, то судьба титула будет решена в последний день, это будет довольно-таки особенным моментом. Именно на этом мы концентрируемся.

    Мы впервые пытаемся стать чемпионом, а не в последний раз. В прошлом сезоне мы отставали на 25 очков. Все хорошо, мы продолжим. В итоге чемпионом станет только одна команда», – сказал Клопп.

    У Клоппа также спросили о том, что Оле-Гуннар Сульшер должен сделать, чтобы изменить ситуацию в «Манчестер Юнайтед». «Они не помогли нам, почему мы должны помогать им?» – ответил немец.

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