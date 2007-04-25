Клопп о совете для Сульшера: «Они не помогли нам, почему мы должны помогать им?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о матче чемпионата Англии – «Манчестер Сити» (0:2).

«[Что касается итога манчестерского дерби] это был результат, которого я ожидал. «Манчестер Юнайтед» попытался сделать, что было в его силах. Им не повезло, но они не смогли выстоять против .

Если мы выиграем две следующие игры, то судьба титула будет решена в последний день, это будет довольно-таки особенным моментом. Именно на этом мы концентрируемся.

Мы впервые пытаемся стать чемпионом, а не в последний раз. В прошлом сезоне мы отставали на 25 очков. Все хорошо, мы продолжим. В итоге чемпионом станет только одна команда», – сказал Клопп.

У Клоппа также спросили о том, что должен сделать, чтобы изменить ситуацию в «Манчестер Юнайтед». «Они не помогли нам, почему мы должны помогать им?» – ответил немец.

«МЮ» играл за себя, а не за «Ливерпуль». «Сити» обыграл обоих