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    Максим Бузникин: «Ван Дейк не был основным кандидатом для «Краснодара», не был в шорт-листе. В итоге взяли Гранквиста»

    Теги Максим Бузникин Ливерпуль высшая лига Голландия Гронинген премьер-лига Россия премьер-лига Англия Краснодар Виргил ван Дейк Футбол

    Спортивный директор «Краснодара» Максим Бузникин рассказал Sports.ru, как в 2013 году клуб изучал возможность купить защитника Виргила ван Дейка, который тогда играл в «Гронингене».

    «Ван Дейк приглянулся за счет физических качеств. Кажется, это был сезон-2012/13. Хорошо, что не взяли – карьеру бы парню испортили. Мы узнавали, доступен он или нет – то ли через агентов, то ли как-то еще. Выяснили, что его цена в районе трех миллионов.

    В клубе сейчас даже не думают об этом [что ван Дейком интересовались, но не купили, а он стал топом]. Мы не отказывались от него, но он не был основным кандидатом, не был в шорт-листе. В итоге взяли Гранквиста.

    Не было такого, что нас что-то смутило в ван Дейке. У меня таких сотня наберется за 7-10 лет работы. Нельзя говорить «Вот, мы его заметили…». Да его половина Европы заметила. Россия для большинства европейских футболистов страна третьего мира, а «Селтик» – хороший трамплин для перехода в АПЛ. «Краснодар» тогда только пытался залезть в еврокубки, я думаю, у нас в принципе маловато было шансов его взять.

    Не скажу, что мы были готовы прямо вот-вот его взять. По-моему, даже всерьез его кандидатура не рассматривалась. Хорошо, что не взяли. Парень в «Ливерпуле» теперь играет, один из лучших», – рассказал Бузникин.

    «Хорошо, что не взяли парня – карьеру бы ему испортили». «Краснодар» скаутил молодого ван Дейка

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