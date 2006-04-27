Максим Бузникин: «Ван Дейк не был основным кандидатом для «Краснодара», не был в шорт-листе. В итоге взяли Гранквиста»

Спортивный директор Максим Бузникин рассказал Sports.ru, как в 2013 году клуб изучал возможность купить защитника Виргила ван Дейка, который тогда играл в .



«Ван Дейк приглянулся за счет физических качеств. Кажется, это был сезон-2012/13. Хорошо, что не взяли – карьеру бы парню испортили. Мы узнавали, доступен он или нет – то ли через агентов, то ли как-то еще. Выяснили, что его цена в районе трех миллионов.

В клубе сейчас даже не думают об этом [что ван Дейком интересовались, но не купили, а он стал топом]. Мы не отказывались от него, но он не был основным кандидатом, не был в шорт-листе. В итоге взяли Гранквиста.

Не было такого, что нас что-то смутило в ван Дейке. У меня таких сотня наберется за 7-10 лет работы. Нельзя говорить «Вот, мы его заметили…». Да его половина Европы заметила. Россия для большинства европейских футболистов страна третьего мира, а – хороший трамплин для перехода в АПЛ. «Краснодар» тогда только пытался залезть в еврокубки, я думаю, у нас в принципе маловато было шансов его взять.

Не скажу, что мы были готовы прямо вот-вот его взять. По-моему, даже всерьез его кандидатура не рассматривалась. Хорошо, что не взяли. Парень в теперь играет, один из лучших», – рассказал Бузникин.

«Хорошо, что не взяли парня – карьеру бы ему испортили». «Краснодар» скаутил молодого ван Дейка