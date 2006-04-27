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    As: Погба согласовал личный контракт с «Реалом» и будет получать 12 млн евро в год

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Поль Погба Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в «Реал».

    По информации As, француз договорился об условиях личного контракта с мадридским клубом, по которому будет получать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.

    Отмечается, что футболист рассчитывает избежать затяжных переговоров, которые случились в 2016 году во время перехода в «МЮ» из «Ювентуса».

    В текущем сезоне АПЛ Погба провел 32 матча, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

    Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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