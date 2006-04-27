As: Погба согласовал личный контракт с «Реалом» и будет получать 12 млн евро в год

Полузащитник Поль Погба близок к переходу в «Реал».

По информации As, француз договорился об условиях личного контракта с мадридским клубом, по которому будет получать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Отмечается, что футболист рассчитывает избежать затяжных переговоров, которые случились в 2016 году во время перехода в «МЮ» из «Ювентуса».

В текущем сезоне АПЛ Погба провел 32 матча, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.