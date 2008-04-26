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    Погба сообщил «МЮ» о желании начать переговоры с «Реалом»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Поль Погба Футбол

    Полузащитник Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна.  

    По информации The Times, 26-летний игрок на следующий день после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) сообщил клубу, что хочет начать переговоры о переходе в «Реал».

    Кроме этого, Jugones сообщает, что Погба отказался делать визу в Китай для участия в предсезонном туре. Позже журналист BBC Sport Саймон Стоун опроверг эту информацию. 

    В текущем сезоне АПЛ Погба провел 32 матча, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

    Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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