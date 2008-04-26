Погба сообщил «МЮ» о желании начать переговоры с «Реалом»

Полузащитник Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна.

По информации The Times, 26-летний игрок на следующий день после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) сообщил клубу, что хочет начать переговоры о переходе в «Реал».

Кроме этого, Jugones сообщает, что Погба отказался делать визу в Китай для участия в предсезонном туре. Позже журналист BBC Sport Саймон Стоун опроверг эту информацию.

В текущем сезоне АПЛ Погба провел 32 матча, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.