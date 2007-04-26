Семак о прессинге: «Нельзя сравнивать «Зенит» с «Аяксом». Сейчас это разные команды по уровню»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 26-го тура премьер-лиги против «Крыльев Советов» оценил игру своей команды, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– В двух предыдущих матчах состав не менялся. Это 11 игроков, способные выходить до конца сезона и давать результат?
– Нет, конечно. Есть обойма футболистов, все хотят играть. Изменения будут, в одном составе невозможно до конца доиграть сезон.
Сейчас уже будет одно изменение (Вильмар Барриос пропустит матч из-за дисквалификации – прим. Sports.ru), возможно, будет что-то еще.
– «Крылья» в сложном положении. В чем опасность матча с ними? Насколько они сдали в атаке без Самедова?
– Самедов вчера уже играл [с «Уралом»], он готов. Вчера и в Краснодаре матчи могли закончиться с другими результатами.
Сейчас у каждой команды сумасшедшая мотивация, таблица не имеет никакого значения. Каждая команда решает свои задачи.
– Недавно Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с «Аяксом» в прессинге. Согласны?
– Конечно, мы работаем над прессингом, понимаем, в каких матчах он имеет большое значение.
Сравнивать нас с «Аяксом» нельзя, сейчас по уровню это разные команды. За них можно только порадоваться.
Мы делаем то, что можем, в обстоятельствах, которые есть, – сказал Семак.