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    Семак о прессинге: «Нельзя сравнивать «Зенит» с «Аяксом». Сейчас это разные команды по уровню»

    Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак Александр Самедов высшая лига Голландия Аякс премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 26-го тура премьер-лиги против «Крыльев Советов» оценил игру своей команды, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – В двух предыдущих матчах состав не менялся. Это 11 игроков, способные выходить до конца сезона и давать результат?

    – Нет, конечно. Есть обойма футболистов, все хотят играть. Изменения будут, в одном составе невозможно до конца доиграть сезон.

    Сейчас уже будет одно изменение (Вильмар Барриос пропустит матч из-за дисквалификации – прим. Sports.ru), возможно, будет что-то еще.

    – «Крылья» в сложном положении. В чем опасность матча с ними? Насколько они сдали в атаке без Самедова?

    – Самедов вчера уже играл [с «Уралом»], он готов. Вчера и в Краснодаре матчи могли закончиться с другими результатами.

    Сейчас у каждой команды сумасшедшая мотивация, таблица не имеет никакого значения. Каждая команда решает свои задачи.

    – Недавно Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с «Аяксом» в прессинге. Согласны?

    – Конечно, мы работаем над прессингом, понимаем, в каких матчах он имеет большое значение.

    Сравнивать нас с «Аяксом» нельзя, сейчас по уровню это разные команды. За них можно только порадоваться.

    Мы делаем то, что можем, в обстоятельствах, которые есть, – сказал Семак.

    «Зенит» отказался от ротации, но стал еще ближе к титулу

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