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    Марко Трабукки: «Каррера будет рад вернуться в «Спартак» при изменениях в менеджменте»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Марко Трабукки Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

    Марко Трабукки, агент бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры, заявил, что итальянский тренер согласился бы вернуться в московский клуб.

    – Марко, как Массимо отреагировал на сегодняшний шок в Туле?

    – Что случилось? Я в Сан-Франциско, ничего не знаю. Что я упустил?

    – «Спартак» проиграл в Туле – 0:3. Как думаете, если тренеру поступит предложение вернуться, он готов к такому разговору?

    – Однозначно – да. Поймите, когда Массимо уволили, Каррера, к нашему большому удивлению, получил всю зарплату до конца сезона.

    – Что тут удивительного?

    – Это практика, которая не принята в европейском профессиональном футболе, где многочисленные уволенные специалисты спокойно получают оклад ежемесячно, но не одним платежом, не единовременно.

    Поэтому могу, зная Массимо, сказать так – если господин Федун позовет его обратно, это не будет вопросом денег, поскольку они уже дошли до тренера. Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно.

    – А если смотреть не на вариант форс-мажора, а на перспективу?

    – Что касается будущего, Каррера будет рад вернуться в «Спартак», но при определенных изменениях в менеджменте первой команды, – сказал Трабукки.

    Сам Каррера отвечать на вопросы после матча «Спартак» – «Арсенал» отказался.

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