Кононов – журналистам: «Вы навешиваете лапшу, что у нас все плохо. Но мы будем гнуть свою линию»

Главный тренер Олег Кононов прокомментировал поражение в матче 25-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:3).

– Вы навешиваете лапшу, что у нас все плохо. Бывают игры, когда команда проигрывает с таким счетом. Но будем гнуть свою линию и биться до конца. Весь негатив, который вы льете на «Спартак», понятен и объясним. Но могу сказать, что мы сделаем всем возможное, чтобы играть и побеждать.

– «Арсенал» может обойти «Спартак» в конце сезона. Не жалеете о решении уехать в Москву?

– Я никогда не загадываю, кто будет в таблице выше или ниже. Ни о чем не жалею в жизни, когда принимаю решение.

– Вы справляетесь с ролью главного тренера «Спартака»?

– Да, – сказал Кононов.

После этого Кононов встал и покинул пресс-конференцию.