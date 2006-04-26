Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Кононов – журналистам: «Вы навешиваете лапшу, что у нас все плохо. Но мы будем гнуть свою линию»

    Теги премьер-лига Россия Арсенал Тула Олег Кононов Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение в матче 25-го тура РПЛ  с «Арсеналом» (0:3).

    – Вы навешиваете лапшу, что у нас все плохо. Бывают игры, когда команда проигрывает с таким счетом. Но будем гнуть свою линию и биться до конца. Весь негатив, который вы льете на «Спартак», понятен и объясним. Но могу сказать, что мы сделаем всем возможное, чтобы играть и побеждать. 

    – «Арсенал» может обойти «Спартак» в конце сезона. Не жалеете о решении уехать в Москву?

    – Я никогда не загадываю, кто будет в таблице выше или ниже. Ни о чем не жалею в жизни, когда принимаю решение.

    – Вы справляетесь с ролью главного тренера «Спартака»?

    – Да, – сказал Кононов. 

    После этого Кононов встал и покинул пресс-конференцию.

    Реклама 18+

    Опрос

    Что делать с Кононовым?

    17164 голосa 129
    • Уволить, с ним все ясно
      66%
    • Дать поработать
      34%

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться