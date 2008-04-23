Эксперты сурдоперевода установили, что конфликт в «Кофемании» был спровоцирован матерным словом Пака

Андрей Ромашов, адвокат нападающего Александра Кокорина, на судебном заседании представил заключение экспертов ООО «Лингвист», изучивших видеозапись конфликта компании футболиста с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Эксперты в областях русского жестового языка, сурдоперевода и сурдопедагогики объяснили мимику и жесты участников конфликта в «Кофемании»: «Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошел конфликт. Он был спровоцирован Паком».

Ромашов подчеркнул, что экспертиза подтвердила, что Пак во множественном числе употребил матерное слово, ставшее причиной конфликта.

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