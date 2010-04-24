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    Боатенг готов перейти из «Баварии» в другой топ-клуб. Он интересен «Ювентусу»

    Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Джером Боатенг Футбол

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг может перейти в другой клуб по окончании сезона.

    30-летний футболист с прошлого лета, когда он мог оказаться в «ПСЖ», рассматривает вариант с уходом из «Баварии», но он хочет выступать только в топ-клубе.

    По информации Bild, Боатенг может продолжить карьеру во Франции, Испании или Италии.

    «Ювентус» через посредников уже запросил информацию о доступности Боатенга, сообщает Tuttosport.

    В 19 матчах бундеслиги в этом сезоне Боатенг отдал два голевых паса и заработал одну желтую карточку.

    Джером Боатенг – защитник с лучшим в мире пасом. Но Ковач ему совсем не доверяет

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