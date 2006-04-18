Манолас, Кьеза и Рубен Диаш – в шорт-листе «Ювентуса»

Руководство работает над усилением команды в летнее трансферное окно.

Туринцы хотели подписать защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, однако «Барселона» уже договорилась с голландцами о трансфере 19-летнего игрока. Хотя еще нет договоренности с агентом Мино Райолой, де Лигт, вероятно, будет играть в Испании.

«Ювентус» сосредоточится на других целях. В шорт-листе клуба две фамилии – Костас Манолас («Рома») и Рубен Диаш («Бенфика»).

Итальянцам также нравится , но его трудно забрать из «Реала». «Ювентусу» предлагали приобрести футболиста «Баварии» , однако руководство клуба эта кандидатура не устраивает. Был интерес к игроку «Барселоны» Самюэлю Умтити, но туринцев беспокоит состояние колена француза после серьезной травмы.

Кроме того, спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи уже согласовал трансфер Кристиана Ромеро из . Также ему нравится Тоби Алдервейрелд из «Тоттенхэма».

Что касается усиления атаки, то лидер серии А собирается начать переговоры с «Фиорентиной» о трансфере . Также представители уже обсуждали с агентом Жорже Мендешем будущее Жоау Феликса из «Бенфики».