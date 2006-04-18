Манолас, Кьеза и Рубен Диаш – в шорт-листе «Ювентуса»

Руководство «Ювентуса» работает над усилением команды в летнее трансферное окно.
Туринцы хотели подписать защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, однако «Барселона» уже договорилась с голландцами о трансфере 19-летнего игрока. Хотя еще нет договоренности с агентом Мино Райолой, де Лигт, вероятно, будет играть в Испании.
«Ювентус» сосредоточится на других целях. В шорт-листе клуба две фамилии – Костас Манолас («Рома») и Рубен Диаш («Бенфика»).
Итальянцам также нравится Рафаэль Варан, но его трудно забрать из «Реала». «Ювентусу» предлагали приобрести футболиста «Баварии» Джерома Боатенга, однако руководство клуба эта кандидатура не устраивает. Был интерес к игроку «Барселоны» Самюэлю Умтити, но туринцев беспокоит состояние колена француза после серьезной травмы.
Кроме того, спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи уже согласовал трансфер Кристиана Ромеро из «Дженоа». Также ему нравится Тоби Алдервейрелд из «Тоттенхэма».
Что касается усиления атаки, то лидер серии А собирается начать переговоры с «Фиорентиной» о трансфере Федерико Кьезы. Также представители «Ювентуса» уже обсуждали с агентом Жорже Мендешем будущее Жоау Феликса из «Бенфики».