«Спартак» хочет провести финал Лиги Европы на «Открытие Арене»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о желании клуба принять финал .

«Нам интересно проведение финалов еврокубков, но если говорить про Лигу чемпионов, то мы не подходим по вместимости.

Можем претендовать только на финал . Это интересно, хотя за право провести финал такого соревнования очень большая конкуренция.

В 2016 году наши показатели были на уровне 27 тысяч человек. В чемпионский год удалось этот показатель поднять до 33 тысяч. В среднем мы держимся на этом уровне», – сказал Атаманенко.

проводит домашние матчи на «Открытие Арене». Стадион был построен в 2014 году и вмещает 45 360 человек.