Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Спартак» хочет провести финал Лиги Европы на «Открытие Арене»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Лига Европы болельщики Открытие Арена Александр Атаманенко ТАСС Футбол

    Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о желании клуба принять финал Лиги Европы.

    «Нам интересно проведение финалов еврокубков, но если говорить про Лигу чемпионов, то мы не подходим по вместимости.

    Можем претендовать только на финал Лиги Европы. Это интересно, хотя за право провести финал такого соревнования очень большая конкуренция.

    В 2016 году наши показатели были на уровне 27 тысяч человек. В чемпионский год удалось этот показатель поднять до 33 тысяч. В среднем мы держимся на этом уровне», – сказал Атаманенко.

    «Спартак» проводит домашние матчи на «Открытие Арене». Стадион был построен в 2014 году и вмещает 45 360 человек.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться