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    В Англии победителям Кубка будут дарить безалкогольное шампанское

    Теги Кубок Англии Футбольная ассоциация Англии Футбол

    Футбольная ассоциация Англии (FA) изменила практику награждения победителей Кубка страны ящиком шампанского.

    Такое решение принято из-за уважения к религиозным убеждениям игроков.

    Употреблять алкоголь строго запрещено, в частности, мусульманам. Представителям некоторых других религий также не рекомендуется распивать спиртные напитки.

    Кроме того, среди футболистов есть трезвенники и несовершеннолетние – лица до 18 лет, кому запрещено употреблять алкоголь по возрасту.

    Исходя из этого отныне FA будет дарить победителям Кубка ящик безалкогольного шампанского в раздевалке команд.

    В финале нынешнего розыгрыша Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Уотфордом» 18 мая на «Уэмбли».

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