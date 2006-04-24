В Англии победителям Кубка будут дарить безалкогольное шампанское

ассоциация Англии (FA) изменила практику награждения победителей Кубка страны ящиком шампанского.

Такое решение принято из-за уважения к религиозным убеждениям игроков.

Употреблять алкоголь строго запрещено, в частности, мусульманам. Представителям некоторых других религий также не рекомендуется распивать спиртные напитки.

Кроме того, среди футболистов есть трезвенники и несовершеннолетние – лица до 18 лет, кому запрещено употреблять алкоголь по возрасту.

Исходя из этого отныне FA будет дарить победителям Кубка ящик безалкогольного шампанского в раздевалке команд.

В финале нынешнего розыгрыша Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Уотфордом» 18 мая на «Уэмбли».