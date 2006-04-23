Жан-Пьер Папен: «Не Неймар, а Мбаппе – настоящее оружие «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Франции Жан-Пьер Папен оценил игру нападающего , который забил 30 голов в текущем сезоне лиги 1.

«Мбаппе – настоящее оружие . Не Неймар, а он. Даже если Неймар – галактико, настоящая звезда «ПСЖ» – это Мбаппе. За два последних года Неймар иногда делал что-то выдающееся, но Мбаппе всегда был на уровне.

Он прогрессирует во всем. Тут особо нечего говорить. Он исключительный игрок. Я никогда не понимал, почему он играет на фланге. В том смысле, что он быстр, легко обыгрывает соперников, да, тут нет сомнений. Но там он совершенно не так опасен, как в нападении. Он может атаковать справа, слева, у него нет четкой позиции.

Он не умеет играть головой. Я тоже был не особо силен в этом, но нужно уметь пробить, когда будет момент. А мне кажется, что он вообще не работает над этим на тренировках. И он не так много забивает левой. Хотя нужно ли это ему? Когда ты забиваешь 50 голов правой – может, и нет. Лучше одна очень хорошая нога, чем две средние», – сказал Папен.