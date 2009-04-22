Василий Кикнадзе: «На игрока под Лигу чемпионов надо 10-15 млн евро. «Локомотив» сейчас на это не пойдет»

Генеральный директор Василий Кикнадзе поделился мнением о трансферной деятельности клуба.

– Предыдущее руководство «Локомотива» существовало с Семиным в каком-то конфликтном состоянии. Что будет сейчас, кто будет принимать решения?

– Во-первых, будет взаимодействие. Во-вторых, говорить о том, что там был конфликт у Юрия Павловича и Ильи Леонидовича [Геркуса] – это в значительной степени упрощать ситуацию. Более существенный конфликт был между советом директоров и Ильей Леонидовичем, что в конечном итоге и сказалось.

Что мне нравится в клубе – у нас очень развиты корпоративные методы управления. У нас действующий совет директоров, реальный действующий трансферный комитет, реально обсуждающий кандидатуры, принимающий по ним решения. Бывают довольно оживленные дискуссии.

– С уходом Штоффельсхауса вы взяли на себя функции спортивного директора.

– Отчасти.

– В будущем у «Локомотива» будет спортивный директор?

– 100%, конечно.

– А где вы ищете – на российском рынке или зарубежном?

– На всех. У нас два направления селекции – внутрироссийское и международное.

– Расставаться будете с теми, кто появился под нажимом предыдущих руководителей?

– Нет. В команде очень доброжелательная обстановка, во многом благодаря Семину. Не вижу предпосылок, чтобы мы руководствовались иными критериями, кроме как спортивными.

– У вас возрастная команда.

– Мы думаем об этом. Приняли решение, что летние трансферы пойдут с более молодыми игроками. Будем ограничивать себя – 25-26 лет. Акцент будет сделан на Европу, но от лимита мы все равно никуда не уйдем.

Чтобы купить игрока, готового под Лигу чемпионов, это, наверное, порядка 10-15 миллионов евро, на что клуб сейчас, я думаю, не пойдет, поэтому мы будем искать решения, учитывая потенциальное развитие игроков.

– Вы сейчас полностью доверяете Семину?

– А как можно не полностью? – сказал Кикнадзе в программе «8-16» на «Матч Премьер».