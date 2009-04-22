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    Василий Кикнадзе: «На игрока под Лигу чемпионов надо 10-15 млн евро. «Локомотив» сейчас на это не пойдет»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия возможные трансферы Василий Кикнадзе Илья Геркус Футбол

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о трансферной деятельности клуба.

    – Предыдущее руководство «Локомотива» существовало с Семиным в каком-то конфликтном состоянии. Что будет сейчас, кто будет принимать решения?

    – Во-первых, будет взаимодействие. Во-вторых, говорить о том, что там был конфликт у Юрия Павловича и Ильи Леонидовича [Геркуса] – это в значительной степени упрощать ситуацию. Более существенный конфликт был между советом директоров и Ильей Леонидовичем, что в конечном итоге и сказалось.

    Что мне нравится в клубе – у нас очень развиты корпоративные методы управления. У нас действующий совет директоров, реальный действующий трансферный комитет, реально обсуждающий кандидатуры, принимающий по ним решения. Бывают довольно оживленные дискуссии.

    – С уходом Штоффельсхауса вы взяли на себя функции спортивного директора.

    – Отчасти.

    – В будущем у «Локомотива» будет спортивный директор?

    – 100%, конечно.

    – А где вы ищете – на российском рынке или зарубежном?

    – На всех. У нас два направления селекции – внутрироссийское и международное.

    – Расставаться будете с теми, кто появился под нажимом предыдущих руководителей?

    – Нет. В команде очень доброжелательная обстановка, во многом благодаря Семину. Не вижу предпосылок, чтобы мы руководствовались иными критериями, кроме как спортивными.

    – У вас возрастная команда.

    – Мы думаем об этом. Приняли решение, что летние трансферы пойдут с более молодыми игроками. Будем ограничивать себя – 25-26 лет. Акцент будет сделан на Европу, но от лимита мы все равно никуда не уйдем.

    Чтобы купить игрока, готового под Лигу чемпионов, это, наверное, порядка 10-15 миллионов евро, на что клуб сейчас, я думаю, не пойдет, поэтому мы будем искать решения, учитывая потенциальное развитие игроков.

    – Вы сейчас полностью доверяете Семину?

    – А как можно не полностью? – сказал Кикнадзе в программе «8-16» на «Матч Премьер».

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