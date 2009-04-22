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    Суд приговорил мужчину к шести месяцам условного заключения за нелегальное производство товаров с логотипом ЦСКА

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия бизнес игровая форма стиль Футбол

    ЦСКА предпринял юридические меры по защите прав на товарный знак.

    Московский клуб обратился с заявлением в полицию на производство контрафактной продукции. Факт незаконного производства был подтвержден в суде.

    Осужденный в сговоре с другим мужчиной произвел: 165 комплектов спортивной одежды для взрослых – футболок и шортов различных размеров, 100 комплектов спортивной детской одежды – футболок и шортов различных размеров, а также полотенца, зажигалки, зимние шапки, брелоки-открывалки и кошельки.

    Его приговорили к шести месяцам заключения условно с испытательным сроком на год. 

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