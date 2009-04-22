Суд приговорил мужчину к шести месяцам условного заключения за нелегальное производство товаров с логотипом ЦСКА

предпринял юридические меры по защите прав на товарный знак.

Московский клуб обратился с заявлением в полицию на производство контрафактной продукции. Факт незаконного производства был подтвержден в суде.

Осужденный в сговоре с другим мужчиной произвел: 165 комплектов спортивной одежды для взрослых – футболок и шортов различных размеров, 100 комплектов спортивной детской одежды – футболок и шортов различных размеров, а также полотенца, зажигалки, зимние шапки, брелоки-открывалки и кошельки.

Его приговорили к шести месяцам заключения условно с испытательным сроком на год.