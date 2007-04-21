Олег Кононов: «Хотел бы, чтобы «Спартак» забивал по 10 голов и не пропускал»

Главный тренер Олег Кононов ответил на вопросы после победы над (2:0) в матче чемпионата России.

– Два гола забили воспитанники команды. Это осознанная цель играть своими футболистами или виной тому травмы?

– Я уже говорил, что мы основываемся на тренировочном процессе. То, что показывают и Гулиев, и Рассказов, и другие, дает мне основания выпускать их на поле.

Возможно, не так ярко, как хотелось бы, отыграл Мелкадзе. Тем не менее, он отработал и приносил пользу.

– Может, руководству приятно, что играют воспитанники?

– Послушайте, нам очки нужны. Какое руководство? Главное – три очка.

– Как вы восприняли свист трибун, когда при счете 2:0 команда не бежала вперед?

– У меня к трибунам большое уважение. Если свистят, значит, мы играли не так, как хотелось бы.

Хотелось бы, чтобы 24 удара были все в створ ворот, а не 6.

Хотел бы, чтобы мы забивали по 10 голов и не пропускали. Но, к сожалению, сегодня только 2:0, но эта победа нам очень дорога.

– В какой-то момент команда не бежала в контратаку, а вы делали им жесты «назад». Что вы имели в виду?

– Куда лететь, если у них пять человек там. Я просил успокоиться.

Надо было контролировать мяч и на определенной скорости организовать свою атаку.

– Мелкадзе был лучший в предыдущем матче, а сегодня не получилось. Почему?

– На тренировках он выкладывается. Не могу сказать ничего плохого про других. Каждый достоин выходить, но на поле только 11 выйдут.

Мелкадзе выбрал, потому что он остро играл в Ростове. Сегодня, может, перегорел, как бывает с молодыми игроками. Где-то не так остро и точно. Психологически может, надломило. Но бывают и такие матчи.

Тем не менее, я в него верю и хочу, чтобы он прогрессировал. Но в спину дышат другие игроки, есть конкуренция, – заявил Кононов.