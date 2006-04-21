Оле-Гуннар Сульшер: «Хочу извиниться перед болельщиками «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча АПЛ с «Эвертоном» (0:4).

«Со стартового свистка все пошло не так. Я просто хочу извиниться перед болельщиками.

«Эвертон» был лучше нас по всем параметрам. Есть много вещей, которые нужно улучшить, чтобы получить результат. Одного таланта никогда не бывает достаточно.

Мы просто не играли. Это [выступление] было недостойно «Манчестер Юнайтед». Мы приносим извинения всем, кто связан с клубом.

У нас есть прекрасная возможность загладить вину в среду [в матче против «Манчестер Сити»]», – сказал Сульшер.