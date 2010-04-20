Карпин о 0:3 от «Оренбурга»: «Один гол сами себе забили, второй – ошибка вратаря. На третий уже внимания не обращал»

Главный тренер Валерий Карпин дал короткое интервью после игры с (0:3) в 24-м туре премьер-лиги.

– пропустил три мяча. Что случилось?

– Ничего не случилось. Три пропустили. Один сами себе забили, даже не забил.

Второй – ошибка вратаря [Песьякова]. Третий уже был без разницы, потому что надо было отыгрываться. На третий гол вообще внимания не обращал.

– Есть ли вопросы к команде в плане настроя?

– В плане настроя нет, – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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