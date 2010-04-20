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    Карпин о 0:3 от «Оренбурга»: «Один гол сами себе забили, второй – ошибка вратаря. На третий уже внимания не обращал»

    Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Сергей Песьяков Оренбург Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал короткое интервью после игры с «Оренбургом» (0:3) в 24-м туре премьер-лиги.

    «Ростов» пропустил три мяча. Что случилось?

    – Ничего не случилось. Три пропустили. Один сами себе забили, даже не «Оренбург» забил.

    Второй – ошибка вратаря [Песьякова]. Третий уже был без разницы, потому что надо было отыгрываться. На третий гол вообще внимания не обращал.

    – Есть ли вопросы к команде в плане настроя?

    – В плане настроя нет, – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростова» и «Оренбурга».

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