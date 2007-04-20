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    Арбитр Оливер не назначил пенальти в ворота «Ман Сити» за попадание мяча в руку Уокеру

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Ян Вертонген Кайл Уокер Майкл Оливер Деле Алли видеоповторы Бернарду Силва Футбол

    Главный судья матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (1:0, второй тайм) Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота хозяев.

    На 59-й минуте встречи мяч в штрафной попал в руку защитнику «Ман Сити» Кайлу Уокеру, который вел борьбу с хавбеком Деле Алли.

    Арбитр не зафиксировал нарушение правил, как и на 20-й минуте, когда Бернарду Силву в штрафной «шпор» сбил Ян Вертонген.

    Системы видеоповторов VAR в чемпионате Англии еще нет.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также можно посмотреть игру в прямом эфире.

    Фото: кадр из трансляции Sky Sports

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