Арбитр Оливер не назначил пенальти в ворота «Ман Сити» за попадание мяча в руку Уокеру

Главный судья матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (1:0, второй тайм) Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота хозяев.
На 59-й минуте встречи мяч в штрафной попал в руку защитнику «Ман Сити» Кайлу Уокеру, который вел борьбу с хавбеком Деле Алли.
Арбитр не зафиксировал нарушение правил, как и на 20-й минуте, когда Бернарду Силву в штрафной «шпор» сбил Ян Вертонген.
Системы видеоповторов VAR в чемпионате Англии еще нет.
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Фото: кадр из трансляции Sky Sports