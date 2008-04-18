Сергей Семак: «Мы на таблицу смотрим, вниз не смотрим. У «Зенита» сложный календарь»

Главный тренер Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России с , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– установил рекорд по голам со стандартов. Кто отвечает за штрафные в тренерском штабе?

– У нас есть разделение по функциям в плане анализа и подготовки. В остальном все садимся и обсуждаем перед каждым матчем розыгрыши, которые пытаемся перенести на игру.

Всегда пытаемся тренировать стандарты, если нет недельного цикла, это делать чуть-чуть сложнее. Сейчас стандарты получаются лучше, чем в начале сезона.

– Согласны с тем, что сейчас у есть спад в качестве игры? Можно подогнать под одну систему, что обычно сдает весной?

– Не думаю, что есть система. Я уже говорил, что любая серия рано или поздно начинается и заканчивается.

Есть круг команд, борющихся за чемпионство, и в определенный отрезок кто-то показывает более результативную игру. Это нормально, потому что без спадов пройти невозможно.

– Скопинцев ушел в «Краснодар». Он рассматривался вами?

– Нет, этот вопрос не обсуждался. Сейчас у нас в этой позиции играют два футболиста. После сезона будем обсуждать наши дальнейшие действия.

– Самый опасный игрок «Краснодара»?

– Отдельно бы выделил работу селекционной службы, руководства клуба по выстраиванию команды. Игроки подбираются по абсолютно понятным требованиям.

Мне нравятся центральные защитники. Мартынович и Спайич действуют очень надежно в обороне. В атаке выделю Газинского, который играет большую роль в переходе в атаку.

Перейра вне конкуренции по количеству и качеству обостряющих передач в РПЛ, это топ-футболист. У Классона есть дриблинг и нестандартные действия.

Вандерсон набрал хорошую форму, адаптировался к команде, прекрасно обыгрывает один в один. Выделить можно практически всех.

– Практически каждый тур преследователь ближайший меняется. Вас это интересует или вы вниз не смотрите?

– Мы на таблицу смотрим, вниз не смотрим. Сложно психологически все время находиться на первом месте, догонять всегда проще. У нас достаточно сложный календарь: три матча с конкурентами на выезде, есть определенное давление.

Победы достаются очень сложно, всем командам, не только нам. Очки всем нужны, у каждого свои цели. Несмотря на то, кто на втором месте

– Каборе дисквалифицирован. Это плюс или минус?

– Он один из лучших на этой позиции в чемпионате, прекрасно действует на перехватах и подборах, читает игру. Этот футболист украшает наш чемпионат.

Его отсутствие скажется в более атакующую сторону: там может сыграть Перейра. Это лучший игрок чемпионата по качеству и продуктивности передач. С точки зрения обороны сложно сказать, потому что Газинский тоже является лидером, – сказал Семак.