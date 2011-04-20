Жозе Моуринью: «Ливерпуль» был бы фаворитом в играх с «Барселоной» без Месси»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» оценил шансы «Барселоны» и «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Если бы была без Месси, я бы сказал, что «Ливерпуль» – фаворит.

Но если «Барса» с Месси... Месси – это Месси. Непросто [на поле] соорудить клетку, чтобы контролировать его.

Если Месси получает мяч и играет один в один, вам конец. Вот почему мне никогда не нравилась индивидуальная опека в случае с Месси», – сказал португалец.

примет «Ливерпуль» 1 мая, игра в Англии пройдет 7-го.