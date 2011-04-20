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    Жозе Моуринью: «Ливерпуль» был бы фаворитом в играх с «Барселоной» без Месси»

    Теги Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов Футбол

    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил шансы «Барселоны» и «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов.

    «Если бы «Барселона» была без Месси, я бы сказал, что «Ливерпуль» – фаворит.

    Но если «Барса» с Месси... Месси – это Месси. Непросто [на поле] соорудить клетку, чтобы контролировать его.

    Если Месси получает мяч и играет один в один, вам конец. Вот почему мне никогда не нравилась индивидуальная опека в случае с Месси», – сказал португалец.

    «Барселона» примет «Ливерпуль» 1 мая, игра в Англии пройдет 7-го.

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