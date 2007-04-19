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    Маурицио Сарри: «Я выиграл 18 из 22 матчей ЛЕ, но меня считают тренером, не соответствующим уровню еврокубков»

    Теги Челси премьер-лига Англия Лига Европы Наполи Сан-Паоло Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после победы над «Славией» (5:3 по сумме двух матчей) и выхода в полуфинал Лиги Европы.

    «Это был мой 22-й матч в Лиге Европы, 18 из них я выиграл. Но все равно меня считают тренером, не соответствующим уровню еврокубков.

    Мне обидно за «Наполи» [который выбыл из турнира, уступив «Арсеналу»]. Я знаю, им было тяжело, с «Арсеналом» играть непросто.

    Я рад, что мне не придется играть против «Наполи» на «Сан-Паоло», и этому есть тысячи причин, но было бы здорово встретиться с ними на нейтральном поле и побороться за серьезную награду.

    Мы проделали невероятный путь, но это плей-офф, здесь ты можешь вылететь в любой момент.

    Медиа сильно зацикливаются на еврокубках, но люди забывают, что одно попадание в штангу или решение VAR могут сыграть против тебя, и все, ты вылетел», – заявил Сарри.

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