В интернете появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2019/20

«Ливерпуль» в апреле представит новую домашнюю форму на следующий сезон.

В интернете уже появились фотографии экипировки английской команды.

Форма от компании будет почти целиком красной, с белыми полосами на футболке и логотипом титульного спонсора.

Эмблемы клуба и американского производителя спортивной одежды выполнены в золоте.

Шорты и гетры также будут красными, как и футболки.

Фото: Footy Headlines

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