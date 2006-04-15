В интернете появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2019/20

«Ливерпуль» в апреле представит новую домашнюю форму на следующий сезон.
В интернете уже появились фотографии экипировки английской команды.
Форма от компании New Balance будет почти целиком красной, с белыми полосами на футболке и логотипом титульного спонсора.
Эмблемы клуба и американского производителя спортивной одежды выполнены в золоте.
Шорты и гетры также будут красными, как и футболки.
Фото: Footy Headlines
New Balance делает не только кроссовки, но и форму «Ливерпуля». А появился бренд благодаря курицам