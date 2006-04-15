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    В интернете появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2019/20

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия игровая форма стиль New Balance Футбол

    «Ливерпуль» в апреле представит новую домашнюю форму на следующий сезон.

    В интернете уже появились фотографии экипировки английской команды.

    Форма от компании New Balance будет почти целиком красной, с белыми полосами на футболке и логотипом титульного спонсора.

    Эмблемы клуба и американского производителя спортивной одежды выполнены в золоте.

    Шорты и гетры также будут красными, как и футболки.

    Фото: Footy Headlines

    New Balance делает не только кроссовки, но и форму «Ливерпуля». А появился бренд благодаря курицам

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