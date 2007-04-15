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    «МЮ» хочет продлить контракт с Погба. Сумма возможного трансфера в «Реал» составит не менее 150 млн евро

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Мино Райола Поль Погба агенты Футбол

    Мино Райола, агент полузащитника Поля Погба, недавно встречался с руководством «Манчестер Юнайтед».

    Контракт, связывающий футболиста с английским клубом, рассчитан до конца сезона-2020/21. Как информирует Marca, руководство «Манчестер Юнайтед» сообщило агенту, что клуб не намерен отпускать игрока в другую команду и хотел бы продлить соглашение с полузащитником.

    Самому Погба нравится вариант с переходом в «Реал». 26-летний француз хотел бы поработать с тренером «бланкос» Зинедином Зиданом.

    Отмечается, что возможный трансфер Погба обойдется «Реалу» как минимум в 150 миллионов евро. В 2016 году английский клуб купил полузащитника у «Ювентуса» за 114 миллионов.

    «Манчестер Юнайтед» и сторона Погба договорились вновь обсудить актуальные вопросы приблизительно через месяц.

    У «Реала» остается намерение подписать полузащитника. Зидан хотел бы видеть его в своей команде. В то же время мадридский клуб ищет альтернативные варианты на тот случай, если цена окажется неприемлемой или «Манчестер Юнайтед» решит отклонять любые предложения.

    Поль Погба: «Реал» – это мечта каждого. Мы не знаем, что ждет нас в будущем, но я счастлив в «МЮ»

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