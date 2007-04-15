«МЮ» хочет продлить контракт с Погба. Сумма возможного трансфера в «Реал» составит не менее 150 млн евро

Мино Райола, агент полузащитника Поля Погба, недавно встречался с руководством .

Контракт, связывающий футболиста с английским клубом, рассчитан до конца сезона-2020/21. Как информирует Marca, руководство «Манчестер Юнайтед» сообщило агенту, что клуб не намерен отпускать игрока в другую команду и хотел бы продлить соглашение с полузащитником.

Самому Погба нравится вариант с переходом в . 26-летний француз хотел бы поработать с тренером «бланкос» .

Отмечается, что возможный трансфер Погба обойдется «Реалу» как минимум в 150 миллионов евро. В 2016 году английский клуб купил полузащитника у «Ювентуса» за 114 миллионов.

«Манчестер Юнайтед» и сторона Погба договорились вновь обсудить актуальные вопросы приблизительно через месяц.

У «Реала» остается намерение подписать полузащитника. Зидан хотел бы видеть его в своей команде. В то же время мадридский клуб ищет альтернативные варианты на тот случай, если цена окажется неприемлемой или «Манчестер Юнайтед» решит отклонять любые предложения.

Поль Погба: «Реал» – это мечта каждого. Мы не знаем, что ждет нас в будущем, но я счастлив в «МЮ»