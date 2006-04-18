Sports.ru открывает вакансию главного редактора Трибуны

Трибуна – это самое большое спортивное сообщество в русскоязычном интернете, миллионы пользователей с самыми разными интересами и экосистема спортивных медиа, где каждый автор найдет свою аудиторию. Мы ищем человека, который станет голосом сообщества внутри компании, лучшим другом, редактором и помощником блогеров.
Что делать:
– Редактировать и продюсировать блогеров, искать новых звезд.
– Быть связным между редакциями разделов и сообществом. Искать сюжеты, героев и механики для развития тематических сообществ.
– Следить за метриками, участвовать в развитии продуктов для блогеров.
– Постоянно генерировать идеи, как сделать Трибуну Sports.ru еще лучше.
От вас:
– Хорошее знание того, как устроен Sports.ru и Трибуна. Аккаунт с 4 шарами – плюс.
– Идеальное знание русского языка и чувство стиля.
– Умение добиваться командного результата без признаков формальной власти.
– Желание работать с цифрами и аналитикой.
– Включенность 24/7.
– Уважение к людям, самым разным. К самым разным людям.
– Работа в офисе в Москве со свободным графиком.
Для вас:
– Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, рост, зависящий только вас.
– Новый офис в центре Москвы, корпоративный футбол и баскетбол.
Опыт в работе с тематическими сообществами приветствуется, но не обязателен. Будьте готовы выполнить тестовое задание. Ждем ваших писем о том, почему именно вы идеально подходите на эту позицию, на почту tribuna.job@sports.ru с пометкой «Главный редактор Трибуны».
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