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    Sports.ru открывает вакансию главного редактора Трибуны

    Теги Sports.ru Футбол

    Трибуна – это самое большое спортивное сообщество в русскоязычном интернете, миллионы пользователей с самыми разными интересами и экосистема спортивных медиа, где каждый автор найдет свою аудиторию. Мы ищем человека, который станет голосом сообщества внутри компании, лучшим другом, редактором и помощником блогеров.

    Что делать:

    – Редактировать и продюсировать блогеров, искать новых звезд.
    – Быть связным между редакциями разделов и сообществом. Искать сюжеты, героев и механики для развития тематических сообществ.
    – Следить за метриками, участвовать в развитии продуктов для блогеров.
    – Постоянно генерировать идеи, как сделать Трибуну Sports.ru еще лучше.

    От вас:

    – Хорошее знание того, как устроен Sports.ru и Трибуна. Аккаунт с 4 шарами – плюс.
    – Идеальное знание русского языка и чувство стиля.
    – Умение добиваться командного результата без признаков формальной власти.
    – Желание работать с цифрами и аналитикой.
    – Включенность 24/7.
    – Уважение к людям, самым разным. К самым разным людям.
    – Работа в офисе в Москве со свободным графиком.

    Для вас:

    – Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, рост, зависящий только вас.
    – Новый офис в центре Москвы, корпоративный футбол и баскетбол.

    Опыт в работе с тематическими сообществами приветствуется, но не обязателен. Будьте готовы выполнить тестовое задание. Ждем ваших писем о том, почему именно вы идеально подходите на эту позицию, на почту tribuna.job@sports.ru с пометкой «Главный редактор Трибуны».

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