Sports.ru открывает вакансию главного редактора Трибуны

Трибуна – это самое большое спортивное сообщество в русскоязычном интернете, миллионы пользователей с самыми разными интересами и экосистема спортивных медиа, где каждый автор найдет свою аудиторию. Мы ищем человека, который станет голосом сообщества внутри компании, лучшим другом, редактором и помощником блогеров.

Что делать:

– Редактировать и продюсировать блогеров, искать новых звезд.

– Быть связным между редакциями разделов и сообществом. Искать сюжеты, героев и механики для развития тематических сообществ.

– Следить за метриками, участвовать в развитии продуктов для блогеров.

– Постоянно генерировать идеи, как сделать Трибуну Sports.ru еще лучше.

От вас:

– Хорошее знание того, как устроен Sports.ru и Трибуна. Аккаунт с 4 шарами – плюс.

– Идеальное знание русского языка и чувство стиля.

– Умение добиваться командного результата без признаков формальной власти.

– Желание работать с цифрами и аналитикой.

– Включенность 24/7.

– Уважение к людям, самым разным. К самым разным людям.

– Работа в офисе в Москве со свободным графиком.

Для вас:

– Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, рост, зависящий только вас.

– Новый офис в центре Москвы, корпоративный футбол и баскетбол.

Опыт в работе с тематическими сообществами приветствуется, но не обязателен. Будьте готовы выполнить тестовое задание. Ждем ваших писем о том, почему именно вы идеально подходите на эту позицию, на почту tribuna.job@sports.ru с пометкой «Главный редактор Трибуны».