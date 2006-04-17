Юрист Салаха про статью об уходе из «Ливерпуля»: «Опять As что-то высрали»

Юрист нападающего Мохамеда Салаха Рами Аббас Исса опроверг слухи о возможном уходе игрока из мерсисайдского клуба.

По информации мадридской газеты As, у египтянина есть серьезные разногласия с главным тренером команды . Из-за этого Салах обратился к руководству и направил трансферный запрос.

Салаха убедили не принимать поспешных решений, но пообещали, что если к концу сезона его позиция не поменяется, его будут готовы продать, утверждает As.

Юрист футболиста в своем твиттере высмеял публикацию мадридской газеты.

«Вижу, As опять что-то высрали», – написал Исса в твиттере.