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    Юрист Салаха про статью об уходе из «Ливерпуля»: «Опять As что-то высрали»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Мохамед Салах Футбол

    Юрист нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха Рами Аббас Исса опроверг слухи о возможном уходе игрока из мерсисайдского клуба.

    По информации мадридской газеты As, у египтянина есть серьезные разногласия с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Из-за этого Салах обратился к руководству и направил трансферный запрос.

    Салаха убедили не принимать поспешных решений, но пообещали, что если к концу сезона его позиция не поменяется, его будут готовы продать, утверждает As.

    Юрист футболиста в своем твиттере высмеял публикацию мадридской газеты.

    «Вижу, As опять что-то высрали», – написал Исса в твиттере.

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