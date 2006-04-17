Мама Роналду: «Сын сказал: «Мама, я не творю чудес»

Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2).
– Ему было грустно, он хотел выйти в финал. Это случится в другой раз.
- Что он вам сказал?
– «Мама, я не творю чудес. В чемпионате Италии у нас все хорошо. В Лиге чемпионов не хватило удачи, но мы ничего не можем с этим поделать, жизнь продолжается», – приводит слова матери Роналду Corriere dello Sport со ссылкой на Italpress.
Роналду снова восхитил (гениально исполнил дугу на угловом). Только это не помогло «Юве»