Мама Роналду: «Сын сказал: «Мама, я не творю чудес»

Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» , рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с (1:2).

– Ему было грустно, он хотел выйти в финал. Это случится в другой раз.

- Что он вам сказал?

– «Мама, я не творю чудес. В чемпионате Италии у нас все хорошо. В Лиге чемпионов не хватило удачи, но мы ничего не можем с этим поделать, жизнь продолжается», – приводит слова матери Роналду Corriere dello Sport со ссылкой на Italpress.

Роналду снова восхитил (гениально исполнил дугу на угловом). Только это не помогло «Юве»