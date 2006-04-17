Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Мама Роналду: «Сын сказал: «Мама, я не творю чудес»

    Теги Криштиану Роналду Аякс Ювентус серия А Италия Лига чемпионов Футбол

    Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2).

    – Ему было грустно, он хотел выйти в финал. Это случится в другой раз.

    - Что он вам сказал?

    – «Мама, я не творю чудес. В чемпионате Италии у нас все хорошо. В Лиге чемпионов не хватило удачи, но мы ничего не можем с этим поделать, жизнь продолжается», – приводит слова матери Роналду Corriere dello Sport со ссылкой на Italpress.

    Роналду снова восхитил (гениально исполнил дугу на угловом). Только это не помогло «Юве»

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться