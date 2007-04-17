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    Облак продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года. Отступные – 100-120 млн евро

    Теги Атлетико Ла Лига Ян Облак Футбол

    «Атлетико» объявил о продлении контракта с вратарем Яном Облаком.

    26-летний словенец подписал соглашение с клубом из Мадрида до лета 2023 года.

    Ранее сообщалось, что зарплата Облака вырастет до 10-12 миллионов евро в год, а сумма выкупа составит 150-200 миллионов.

    Однако, по информации As, сумма отступных в контракте вратаря составляет 100-120 миллионов евро.

    За «Атлетико» Облак выступает с 2014 года. Он выиграл с командой Лигу Европы, а также Суперкубки УЕФА и Испании.

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