Облак продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года. Отступные – 100-120 млн евро

объявил о продлении контракта с вратарем Яном Облаком.

26-летний словенец подписал соглашение с клубом из Мадрида до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что зарплата Облака вырастет до 10-12 миллионов евро в год, а сумма выкупа составит 150-200 миллионов.

Однако, по информации As, сумма отступных в контракте вратаря составляет 100-120 миллионов евро.

За Облак выступает с 2014 года. Он выиграл с командой Лигу Европы, а также Суперкубки УЕФА и Испании.