Облак продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года. Отступные – 100-120 млн евро

«Атлетико» объявил о продлении контракта с вратарем Яном Облаком.
26-летний словенец подписал соглашение с клубом из Мадрида до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что зарплата Облака вырастет до 10-12 миллионов евро в год, а сумма выкупа составит 150-200 миллионов.
Однако, по информации As, сумма отступных в контракте вратаря составляет 100-120 миллионов евро.
За «Атлетико» Облак выступает с 2014 года. Он выиграл с командой Лигу Европы, а также Суперкубки УЕФА и Испании.
#Oblak2023 🤩— Atlético de Madrid (@Atleti) 17 апреля 2019 г.
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