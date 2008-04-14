Диего Симеоне: «Облак – лучший вратарь в мире»

Главный тренер Диего Симеоне после матча с «Сельтой» (2:0) поделился мнением об игре голкипера Яна Облака и будущем форварда .

«Он (Облак) лучший вратарь в мире. Нам повезло, что он с нами и решил выступать за «Атлетико».

Ян значительно прибавил и заслужил это. Он добился того, что имеет сейчас, благодаря работе над собой и усилиям.

[Что касается Гризманна] еще раз повторяю, он один из наших капитанов. Клуб приложил огромные усилия, чтобы удержать его. Он счастлив в Мадриде.

Антуан очень важен для «Атлетико», это не позволяет мне думать, что он может уйти», – сказал Симеоне.