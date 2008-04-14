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    Диего Симеоне: «Облак – лучший вратарь в мире»

    Теги Сельта Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Антуан Гризманн Ян Облак Футбол

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча с «Сельтой» (2:0) поделился мнением об игре голкипера Яна Облака и будущем форварда Антуана Гризманна.

    «Он (Облак) лучший вратарь в мире. Нам повезло, что он с нами и решил выступать за «Атлетико». 

    Ян значительно прибавил и заслужил это. Он добился того, что имеет сейчас, благодаря работе над собой и усилиям.

    [Что касается Гризманна] еще раз повторяю, он один из наших капитанов. Клуб приложил огромные усилия, чтобы удержать его. Он счастлив в Мадриде.

    Антуан очень важен для «Атлетико», это не позволяет мне думать, что он может уйти», – сказал Симеоне.

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