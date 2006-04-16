As: Зидан готов продать Бэйла, Себальоса, Льоренте и Мариано

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с игроками, которые могут покинуть команду во время летнего трансферного окна.
По информации As, французский тренер передал руководству список футболистов, на которых не рассчитывает в следующем сезоне.
В их числе оказались полузащитники Гарет Бэйл, Дани Себальос и Маркос Льоренте, а также нападающий Мариано Диас.
Браим Диас также не входит в планы Зидана. Он будет отдан в аренду.
Кроме того, под вопросом находится будущее защитника Марсело и полузащитников Тони Крооса и Иско. Клуб будет готов рассмотреть трансферные предложения по этим игрокам.