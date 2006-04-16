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    As: Зидан готов продать Бэйла, Себальоса, Льоренте и Мариано

    Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Марсело Гарет Бэйл Тони Кроос Иско Маркос Льоренте Мариано Диас Дани Себальос Браим Диас Футбол

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с игроками, которые могут покинуть команду во время летнего трансферного окна.

    По информации As, французский тренер передал руководству список футболистов, на которых не рассчитывает в следующем сезоне.

    В их числе оказались полузащитники Гарет Бэйл, Дани Себальос и Маркос Льоренте, а также нападающий Мариано Диас

    Браим Диас также не входит в планы Зидана. Он будет отдан в аренду.

    Кроме того, под вопросом находится будущее защитника Марсело и полузащитников Тони Крооса и Иско. Клуб будет готов рассмотреть трансферные предложения по этим игрокам.

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