As: Зидан готов продать Бэйла, Себальоса, Льоренте и Мариано

Главный тренер Зинедин Зидан определился с игроками, которые могут покинуть команду во время летнего трансферного окна.

По информации As, французский тренер передал руководству список футболистов, на которых не рассчитывает в следующем сезоне.

В их числе оказались полузащитники , Дани Себальос и Маркос Льоренте, а также нападающий .

Браим Диас также не входит в планы Зидана. Он будет отдан в аренду.

Кроме того, под вопросом находится будущее защитника и полузащитников Тони Крооса и Иско. Клуб будет готов рассмотреть трансферные предложения по этим игрокам.