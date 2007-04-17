Летом в Москве откроется футбольный лагерь с тренерами из «Аякса»

Летом в Москве состоится детский футбольный лагерь Adidas Camp.

Adidas Camp пройдет в уникальном дневном формате: удобное время с 8:30 до 19:00 идеально подходит, если ребенок проводит лето в Москве.

Уже на протяжении пяти лет специально для наших смен в Москву прилетают футбольные тренеры из ведущих академий Голландии (AFC Ajax, Almere FC, Utrecht и других) для того, чтобы тренировать наших участников в соответствии с голландской школой футбола и по методике adidas, разработанной совместно с Немецким футбольным союзом.

Лагерь проходит на лучшем футбольном комплексе в самом центре Москвы, в двух минутах от метро Краснопресненская и включает в себя две тренировки в день по футболу, нацеленные на развитие техники и футбольных навыков.

В лагере также проходят занятия по английскому языку, организуемые ведущими языковыми школами Москвы, что позволяет практиковаться во время каникул и повышать свои навыки в игровом формате.

Для детей предусмотрены всевозможные развлекательные и развивающие мероприятия: мастер-классы, настольные игры, PlayStation, новые виды спорта.

Приятным бонусом для юных футболистов будет футбольная форма adidas.

Первая смена проходит с 1 по 13 июля, вторая – с 15 по 27 июля. Мы ждем мальчиков и девочек от 5 до 15 лет, которые увлекаются футболом или только собираются начать тренироваться.