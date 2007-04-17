Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Летом в Москве откроется футбольный лагерь с тренерами из «Аякса»

    Теги детский футбол adidas Футбол

    Летом в Москве состоится детский футбольный лагерь Adidas Camp.

    Adidas Camp пройдет в уникальном дневном формате: удобное время с 8:30 до 19:00 идеально подходит, если ребенок проводит лето в Москве.

    Уже на протяжении пяти лет специально для наших смен в Москву прилетают футбольные тренеры из ведущих академий Голландии (AFC Ajax, Almere FC, Utrecht и других) для того, чтобы тренировать наших участников в соответствии с голландской школой футбола и по методике adidas, разработанной совместно с Немецким футбольным союзом.

    Лагерь проходит на лучшем футбольном комплексе в самом центре Москвы, в двух минутах от метро Краснопресненская и включает в себя две тренировки в день по футболу, нацеленные на развитие техники и футбольных навыков.

    В лагере также проходят занятия по английскому языку, организуемые ведущими языковыми школами Москвы, что позволяет практиковаться во время каникул и повышать свои навыки в игровом формате.

    Для детей предусмотрены всевозможные развлекательные и развивающие мероприятия: мастер-классы, настольные игры, PlayStation, новые виды спорта.

    Приятным бонусом для юных футболистов будет футбольная форма adidas. 

    Первая смена проходит с 1 по 13 июля, вторая – с 15 по 27 июля. Мы ждем мальчиков и девочек от 5 до 15 лет, которые увлекаются футболом или только собираются начать тренироваться.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться