Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Валерий Карпин: «Жалел ли, что отказал «Спартаку» зимой? Нет, конечно»

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем решении не уходить в «Спартак» во время зимней паузы в чемпионате. 

    – Вам было сложно объяснить игрокам, как действуют красно-белые?

    – Нет, не сложно. Давайте так – трудно, когда у команды нет вообще никакого «патрона», когда она играет на авось, абы как. Вот тогда ничего непонятно.

    – У «Спартака» с «патроном» все нормально?

    – Да. Понятно, чего он хочет и чем опасен.

    – Был хотя бы один момент, когда вы пожалели о своем решении не идти в «Спартак» после поступившего зимой предложения?

    – Нет, конечно.

    – В конце прошлого года вы сказали, что главная задача «Ростова» – не вылететь. Сейчас вопрос уже решен, у клуба 35 очков. Что теперь?

    – Теперь готовимся к «Оренбургу» и пытаемся его победить.

    – Хочется попасть в еврокубки?

    – Всем хочется попасть в Европу, взять золото, участвовать в Лиге чемпионов. Это если абстрактно.

    – Но команда способна на еврокубки? И что для вас главное – победа в Кубке России или зона Лиги Европы?

    – Не вижу смысла разделять. Все важное. Мы идем от матча к матчу, – сказал Карпин.

    Разговоры Кононова об автобусе смешны. «Спартак» просто не умеет позиционно атаковать

    Карпин не стесняется автобуса (трамвая, поезда), ведь «Ростов» победил. Кононов еще верит в чемпионство

    «Спартака» хватает на 20 минут. Дальше начинается катастрофа

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться