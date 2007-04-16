Валерий Карпин: «Жалел ли, что отказал «Спартаку» зимой? Нет, конечно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем решении не уходить в во время зимней паузы в чемпионате.

– Вам было сложно объяснить игрокам, как действуют красно-белые?

– Нет, не сложно. Давайте так – трудно, когда у команды нет вообще никакого «патрона», когда она играет на авось, абы как. Вот тогда ничего непонятно.

– У «Спартака» с «патроном» все нормально?

– Да. Понятно, чего он хочет и чем опасен.

– Был хотя бы один момент, когда вы пожалели о своем решении не идти в «Спартак» после поступившего зимой предложения?

– Нет, конечно.

– В конце прошлого года вы сказали, что главная задача – не вылететь. Сейчас вопрос уже решен, у клуба 35 очков. Что теперь?

– Теперь готовимся к и пытаемся его победить.

– Хочется попасть в еврокубки?

– Всем хочется попасть в Европу, взять золото, участвовать в Лиге чемпионов. Это если абстрактно.

– Но команда способна на еврокубки? И что для вас главное – победа в Кубке России или зона ?

– Не вижу смысла разделять. Все важное. Мы идем от матча к матчу, – сказал Карпин.

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