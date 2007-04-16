Валерий Карпин: «Жалел ли, что отказал «Спартаку» зимой? Нет, конечно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем решении не уходить в «Спартак» во время зимней паузы в чемпионате.
– Вам было сложно объяснить игрокам, как действуют красно-белые?
– Нет, не сложно. Давайте так – трудно, когда у команды нет вообще никакого «патрона», когда она играет на авось, абы как. Вот тогда ничего непонятно.
– У «Спартака» с «патроном» все нормально?
– Да. Понятно, чего он хочет и чем опасен.
– Был хотя бы один момент, когда вы пожалели о своем решении не идти в «Спартак» после поступившего зимой предложения?
– Нет, конечно.
– В конце прошлого года вы сказали, что главная задача «Ростова» – не вылететь. Сейчас вопрос уже решен, у клуба 35 очков. Что теперь?
– Теперь готовимся к «Оренбургу» и пытаемся его победить.
– Хочется попасть в еврокубки?
– Всем хочется попасть в Европу, взять золото, участвовать в Лиге чемпионов. Это если абстрактно.
– Но команда способна на еврокубки? И что для вас главное – победа в Кубке России или зона Лиги Европы?
– Не вижу смысла разделять. Все важное. Мы идем от матча к матчу, – сказал Карпин.
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