El Confidencial: У Рамоса дома висит репродукция «Тайной вечери» с ним на месте Иисуса. Рядом – жена и Марсело

Капитан «Реала» Серхио Рамос – поклонник искусства и Леонардо да Винчи в частности.

Как утверждает El Confidencial, у Рамоса дома висит репродукция картины флорентийца «Тайная вечеря» с небольшими изменениями.

Так, на месте Иисуса Христа изображен сам Рамос. Среди апостолов присутствуют его жена Пилар и партнер по «Реалу» Марсело.

Кроме того, в коллекции Рамоса есть картины Хуана Хеновеса, Маноло Вальдеса, Алекса Каца и несколько изображений Бэнкси.

Его коллекция будет показана в документальном фильме про жизнь Рамоса, который снимает Amazon Prime.