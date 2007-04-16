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    El Confidencial: У Рамоса дома висит репродукция «Тайной вечери» с ним на месте Иисуса. Рядом – жена и Марсело

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига светская хроника стиль Футбол

    Капитан «Реала» Серхио Рамос – поклонник искусства и Леонардо да Винчи в частности.

    Как утверждает El Confidencial, у Рамоса дома висит репродукция картины флорентийца «Тайная вечеря» с небольшими изменениями.

    Так, на месте Иисуса Христа изображен сам Рамос. Среди апостолов присутствуют его жена Пилар и партнер по «Реалу» Марсело.

    Кроме того, в коллекции Рамоса есть картины Хуана Хеновеса, Маноло Вальдеса, Алекса Каца и несколько изображений Бэнкси.

    Его коллекция будет показана в документальном фильме про жизнь Рамоса, который снимает Amazon Prime.

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