Юрген Клопп: «Можем ли выиграть оставшиеся матчи? По крайней мере, нужно постараться»

Главный тренер Юрген Клопп поделился мыслями о победе над «Челси» (2:0).

– Очень хороший матч, было сложно играть с сильным соперником. Думаю, мы доминировали в определенных зонах, держали хороший темп. Мы старались, пасовали и били – делали практически все.

– Как оцените гол Салаха?

– Салах забил великолепный гол, гол мирового уровня. Очень, очень хороший гол. Прекрасный со всех сторон.

– Можно ли сравнить Хендерсона с Джеррардом?

– Я знаю Стиви только как человека. У меня нет представления о его лидерских качествах. Хендо – потрясающий капитан для этого клуба. Я много раз это говорил, с самого первого дня. В последних трех матчах он в огне, это здорово.

– Что думаете о чемпионской гонке? Можно ли выиграть все оставшиеся матчи?

– По крайней мере, нужно постараться. Мы очень уважаем своих соперников. Мы знаем, что «Кардифф» борется за выживание. Сегодня был очень, очень важный матч, потому что очень сильная команда. Мы добились невероятного, – сказал Клопп в эфире Sky Sports.