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    Зинедин Зидан: «Проблема в том, что Роналду невозможно заменить»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду, который летом перешел в «Ювентус».

    – Не хватает ли команде такого лидера и бомбардира, как Криштиану?

    – Проблема в том, что Криштиану нельзя заменить. Он ушел, и, конечно, мы можем подписать новых игроков. Но я убежден, что те футболисты, которые придут, не сделают того, что сделал Криштиану. 

    Это жизнь, тогда в составе «Реала» он делал великие вещи, и все мы восторгались им.  

    Я устал говорить одно и то же: мы ничего не выиграем, но постараемся финишировать как можно выше, выше «Атлетико». Это цель, – сказал Зидан.

    Прогнозы Генича

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