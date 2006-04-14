Зинедин Зидан: «Проблема в том, что Роналду невозможно заменить»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об игре форварда , который летом перешел в «Ювентус».

– Не хватает ли команде такого лидера и бомбардира, как Криштиану?

– Проблема в том, что Криштиану нельзя заменить. Он ушел, и, конечно, мы можем подписать новых игроков. Но я убежден, что те футболисты, которые придут, не сделают того, что сделал Криштиану.

Это жизнь, тогда в составе он делал великие вещи, и все мы восторгались им.

Я устал говорить одно и то же: мы ничего не выиграем, но постараемся финишировать как можно выше, выше «Атлетико». Это цель, – сказал Зидан.