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    Дмитрий Иванов о лимите: «Заявочный принцип может погубить наш футбол»

    Теги Дмитрий Иванов премьер-лига Россия лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

    Бывший генеральный директор московского «Динамо» Дмитрий Иванов поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

    «Есть четкое ощущение, что решение, смысл которого – «лимит = зло», уже принято, осталось только уладить формальности. Неважно, какой будет схема – «9+16» или «8+17»: при так называемом заявочном принципе российские футболисты в любом случае потеряют игровую практику, их места займут иностранцы.

    На мой взгляд, ситуация абсолютно неприемлемая. Она может катастрофически сказаться на результатах сборной. Больше того – даже погубить наш футбол.

    У нас о лимите вспоминают каждый раз, когда какой-нибудь несговорчивый отечественный игрок пытается выбить себе зарплату повыше. Начинаются разговоры о зажравшихся футболистах. В спортивных кругах устоялось мнение, что из-за лимита клубы вынуждены тратить больше – чтобы соответствовать высоким запросам российских игроков.

    Но! В топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов РПЛ семеро – легионеры. А в топ-5 – одни легионеры.

    Кроме того, сейчас средний валовый бюджет российских клубов – самый низкий за последние 10 лет. Это касается и премьер-лиги, и ФНЛ. То есть денег на футбол стало тратиться значительно меньше, чем раньше. При существовании лимита. Дело в том, что появилась прослойка наших игроков, которые и финансов много не просят, и иностранцам качественно не уступают.

    Это говорит о том, что нынешний лимит – в целом правильный. А наши клубы научились адекватно расходовать средства. Да, результаты не растут (но и не падают), однако это уже другая проблема – связанная с детско-юношеским футболом.

    Первыми, кто пострадает от «заявочного принципа», будут молодые российские футболисты. Они просто исчезнут из РПЛ. И не только. Клубы низших лиг ориентированы на уже состоявшихся игроков, поскольку им необходимы результаты здесь и сейчас. Не будет результата – руководство региона может оборвать финансирование и клуб просто прекратить существование. К сожалению, молодежи там делать нечего», – написал Иванов в колонке для «Спорт-Экспресса».

    Прогнозы Генича

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