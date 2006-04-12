Вальверде о Месси: «Он получил сильный удар по лицу, словно по нему трейлер проехал. Возможно, Лео отдохнет»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о возможном участии форварда в предстоящем матче 32-го тура чемпионата Испании с «Уэской».

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рукой разбил нос Месси на 30-й минуте матча 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Будут изменения в составе. У «Барселоны» плотный календарь, у нас была напряженная игра в Манчестере.

Впереди еще одна напряженная игра против «Уэски», а во вторник второй матч против «МЮ». Необходимо внести изменения в нашу игру.

Возможно, Месси получит отдых. Я говорил с ним, он в порядке, хотя он получил сильный удар по лицу. По нему словно трейлер проехал. Мы оценим его состояние после тренировки, но все возможно.

Давайте не будем забывать, что нам нужно 10 очков, чтобы стать чемпионами. Мы будем вносить изменения, но всегда с целью создания конкурентоспособной команды», – сказал Вальверде.

Матч «Уэска» – состоится завтра, 13 апреля. Начало – в 17:15 по московскому времени.

У Месси нет серьезных повреждений после удара по лицу в матче с «МЮ»