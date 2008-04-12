Водителю Соловчуку предлагали встать на колени и спрашивали, почему он считает жителей Питера петухами

На суде по делу форварда Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева была представлена расшифровка записи с видеорегистратора водителя Виталия Соловчука, который стал участником драки с компанией футболистов.

«Эй-эй, кто? (Мат). Кто? (Мат)».



«Пацаны, это не моя тачка. Я за тебя (мат), еще в следующий раз подумает (мат), что скажет, петух. Да-да, эй, отойди-отойди, мат, тихо-тихо. Ну что надо сделать: поднять или убить?»



*Звуки, похожие на сигнализацию автомобиля, неразборчивые реплики около 14 секунд*



«На колени! (Мат) Встал. Нет-нет, никаких коленей. Мы, может быть, не правы? Ты можешь сосредоточиться и сказать: с какого (мат) ты говорил, что мы петухи? Лично тебе что мы сделали? С какого ты говоришь, что мы петухи, братан? Зачем? Отвечай, отвечай! (Мат). Пошли домой! Отвечай! Какого (мат), вот просто вопрос!»



*Звуки, похожие на сигнализацию автомобиля*



«Я тебе клянусь матерью, тебя никто не тронет. Нет, Сань, никто, ну реально. Никто его не тронет, все-все. Просто по фактам расскажи! Зачем ты так говорил, скажи? Зачем? Почему человек, который живет в Питере – петух?!»



*Звуки, похожие на сигнализацию автомобиля*



«Да его не трогают (мат), его не трогают. Скажи, пожалуйста, почему? Давай, тебя не тронут, вот скажи, почему ты говоришь? Я тебе поклялся, тебя никто больше не тронет. Просто по факту ты считаешь, почему? Почему ты говорил это, что мой брат петух? Ты же взрослый человек. У тебя есть дети? Ты можешь говорить на других людей, что мы не такие? Ты знаешь, кто такой петух? Что ты (мат), петух? Ты вообще понимаешь, кто такой петух?»



*Звук, похожий на звон стекла*



«Не нужно. Прости. Знаешь, кто такой петух? Кто, дружище? Так вроде бы нормальный человек. Ты (мат), в рубашке (мат), ездишь на машине. Зачем так говоришь? Про него сказал – это мой друг, это мой близкий друг. Когда моего брата обзывают петухом… Эй, ты знаешь, кто такой петух? Я пообещал, Сань».



«Вот так, ну зачем так, ну серьезно. Это лишнее, согласись. А что, ты дурачок, что ли? Я тебе обещал. Ну и (мат) с ним. Пожалуйста, не надо. Давай сядем в машину, пойдем. Пойдем-пойдем, с другой стороны. Просто не может объехать. Ты просто один из тех (мат), кто высказывает свое мнение, а не может его подтвердить силой».

Вторая часть стенограммы опубликована частично. Угрозы, возможно, исходят от .

— Да вот запомни (мат) на всю жизнь, ладно? Ты моего брата еще раз так назовешь, я тебя изобью (мат), и ты умрешь (мат).

— Кирилл, пожалуйста. Он понял.

— Этот человек (мат) ничего не понял (мат). Ты, (нехорошее слово), можешь мне ответить?

— Кирилл, уйди. Кирилл, ну что ты?

— (мат). Он моего брата так обозвал.

— Все, все, он получил за это.

— Братан, он не получил (мат).

— Ну как не получил? Мы разбили машину.

— Если заяву напишешь, я того в рот (мат), я твои номера сфотографировал. Я тебе лично (мат).

— Хорошо, хорошо, сейчас.