Чемпионат Англии. «Арсенал» проиграл «Эвертону»

На этой неделе проходят матчи 33-го тура премьер-лиги. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (3:1).
«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Юнайтед» (2:1), «Манчестер Сити» обыграл «Кардифф» (2:0).
Также состоялись перенесенные матчи 27-го и 31-го туров. «Челси» разгромил «Брайтон» (3:0), «Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» (2:0).
Матч 33-го тура «Тоттенхэм» – «Брайтон» должен пройти 23 апреля.
Чемпионат Англии
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.05, «Гудисон Парк»
- Гол:
- 1:0 – 10 Джагелка.
-
Эвертон –
Пикфорд, Коулмэн, Джагелка, Зума, Динь, Андре Гомеш, Гуйе, Ришарлисон (Уолкотт, 79), Сигурдссон (Дэвис, 90), Бернард (Лукман, 88), Кэлверт-Льюин.
-
Арсенал –
Лено, Мустафи, Папастатопулос, Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни (Рэмзи, 46), Гендузи, Колашинац (Обамеянг, 46), Озил (Ивоби, 74), Мхитарян, Ляказетт.
- Предупреждения:
- Гендузи (6), Папастатопулос (25), Андре Гомеш (50), Мустафи (82), Монреаль (86).
- Дата проведения
- 8 апреля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 6 апреля, 17.00, «Дин Корт»
-
Борнмут –
Бегович, Клайн (Рико, 46), Мифем, Аке, Смит, Брукс, Гослинг (Соланке, 59), Лерма (Станислас, 71), Фрэйзер, Кинг, Уилсон.
-
Бернли –
Хитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик (Гудмундссон, 82), Вествуд, Корк, Макнил, Вуд, Барнс.
- Дата проведения
- 6 апреля, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Гол:
- 0:1 – 81, пенальти Миливоевич.
-
Ньюкасл –
Дубравка, Йедлин, Шер, Ласселс, Лежен (Дамметт, 65), Ритчи (Атсу, 90), Перес, Хэйден, Ки Сон Ен (Шелви, 76), Альмирон, Рондон.
-
Кристал Пэлас –
Гуаита, Уан-Биссака, Келли, Томкинс (Дэнн, 73), ван Анхолт, Таунсенд (Куяте, 85), Макартур, Миливоевич, Шлупп, Батшуайи (Бентеке, 65), Заа.
- Дата проведения
- 6 апреля, 17.00, «Джон Смитс»
- Голы:
- 0:1 – 24 Тилеманс, 0:2 – 48 Варди, 1:2 – 52, пенальти Муй, 1:3 – 79 Мэддисон, 1:4 – 84, пенальти Варди.
-
Хаддерсфилд –
Хэймер, Смит, Шиндлер, Конголо, Дурм, Муй, Хогг (Бакуна, 81), Горенц-Станкович (Мбенза, 46), Леве, Притчард (Мунье, 60), Грант.
-
Лестер –
Шмейхель, Рикарду Перейра, Морган, Сеюнджю, Чилуэлл, Ндиди (Чоудури, 87), Грэй, Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Окадзаки, 61), Варди (Ихеаначо, 90).
- Предупреждения:
- Хогг (17), Горенц-Станкович (40), Конголо (84).
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.45, «Молине Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 13 Мактомини, 1:1 – 25 Диогу Жота, 2:1 – 77, автогол Смоллинг.
-
Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Беннетт, Коуди, Боли, Доэрти, Дендонкер, Рубен Невеш (Саисс, 84), Моутинью, Рубен Винагре (Кастро, 76), Хименес, Диогу Жота (Кавалейру, 73).
-
Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Диогу Далот (Перейра, 84), Мактомини, Фред (Джонс, 65), Погба, Шоу, Лингард, Лукаку (Марсьяль, 73).
- Предупреждения:
- Шоу (38), Диогу Далот (42), Янг (52), Кастро (90).
- Удаление:
- Янг (57).
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.45, «Викарэдж Роуд»
-
Уотфорд –
Фостер, Фемения, Мариаппа, Кэткарт, Холебас, Дукуре, Капу (Кина, 78), Хьюз, Перейра (Янмат, 46), Деулофеу (Грэй, 46), Дини.
-
Фулхэм –
Рико, Чемберс, Ле Маршан, Рим (Сери, 72), Кристи, Замбо-Ангисса, Кэрни (Макдоналд, 87), Брайен, Сессеньон, Митрович, Бабел (Шюррле, 81).
- Дата проведения
- 3 апреля, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 38 Жиру, 2:0 – 60 Азар, 3:0 – 63 Лофтус-Чик.
-
Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта (Дзаппакоста, 73), Кристенсен, Давид Луиз, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич, 82), Хадсон-Одои, Жиру, Азар (Виллиан, 84).
- Дата проведения
- 3 апреля, 21.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 55 Сон Хын Мин, 2:0 – 80 Эриксен.
-
Тоттенхэм –
Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Сиссоко, Алли (Лукас Моура, 82), Эриксен, Сон Хын Мин (Ваньяма, 90), Роуз (Уинкс, 69), Кейн.
-
Кристал Пэлас –
Гуаита, Уан-Биссака, Келли, Томкинс, ван Анхолт, Макартур, Миливоевич, Куяте (Таунсенд, 79), Заа, Батшуайи (Бентеке, 81), Шлупп.
- Предупреждение:
- Алли (29).
- Дата проведения
- 3 апреля, 21.45, «Этихад Стэдиум»
-
Манчестер Сити –
Эдерсон, Данило, Стоунз, Лапорт, Зинченко (Уокер, 19), де Брюйне, Фернандиньо, Фоден, Марез, Габриэл Жезус, Сане.
-
Кардифф –
Этеридж, Пелтьер, Моррисон, Манга, Беннетт, Мерфи (Мендес-Лэйнг, 60), Гуннарссон (Бакуна, 81), Роллс, Хойлетт, Камараса (Рид, 83), Ньяссе.
- Дата проведения
- 5 апреля, 22.00, «Сент-Мэрис»
-
Саутгемптон –
Ганн, Беднарек, Йосида, Вестергор (Остин, 83), Валери, Ромеу (Армстронг, 83), Хейбьерг, Бертран, Уорд-Проуз, Редмонд, Лонг (Симс, 62).
-
Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд (Хендерсон, 59), Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум (Милнер, 59), Фабиньо, Кейта (Ловрен, 88), Салах, Фирмино, Мане.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.