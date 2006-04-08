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    Чемпионат Англии. «Арсенал» проиграл «Эвертону»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Саутгемптон Кардифф Сити Лестер Бернли Хаддерсфилд Брайтон Борнмут Футбол

    На этой неделе проходят матчи 33-го тура премьер-лиги. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (3:1).

    «Вулверхэмптон» победил «Манчестер Юнайтед» (2:1), «Манчестер Сити» обыграл «Кардифф» (2:0).

    Также состоялись перенесенные матчи 27-го и 31-го туров. «Челси» разгромил «Брайтон» (3:0), «Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» (2:0).

    Матч 33-го тура «Тоттенхэм» – «Брайтон» должен пройти 23 апреля.

    Чемпионат Англии

    Эвертон – Арсенал 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 16.05, «Гудисон Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 10 Джагелка.
    ЭвертонПикфорд, Коулмэн, Джагелка, Зума, Динь, Андре Гомеш, Гуйе, Ришарлисон (Уолкотт, 79), Сигурдссон (Дэвис, 90), Бернард (Лукман, 88), Кэлверт-Льюин.
    АрсеналЛено, Мустафи, Папастатопулос, Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни (Рэмзи, 46), Гендузи, Колашинац (Обамеянг, 46), Озил (Ивоби, 74), Мхитарян, Ляказетт.
    Предупреждения:
    Гендузи (6), Папастатопулос (25), Андре Гомеш (50), Мустафи (82), Монреаль (86).

     

    Челси – Вест Хэм
    Дата проведения
    8 апреля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика

     

    Борнмут – Бернли 1:3 (1:2, 0:1)
    Дата проведения
    6 апреля, 17.00, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4, автогол Барнс, 1:1 – 18 Вуд, 1:2 – 20 Вествуд, 1:3 – 56 Барнс.
    БорнмутБегович, Клайн (Рико, 46), Мифем, Аке, Смит, Брукс, Гослинг (Соланке, 59), Лерма (Станислас, 71), Фрэйзер, Кинг, Уилсон.
    БернлиХитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик (Гудмундссон, 82), Вествуд, Корк, Макнил, Вуд, Барнс.
    Предупреждения:
    Клайн (29), Хендрик (32), Барнс (35), Ми (78), Смит (90).

     

    Ньюкасл – Кристал Пэлас 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    6 апреля, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 81, пенальти Миливоевич.
    НьюкаслДубравка, Йедлин, Шер, Ласселс, Лежен (Дамметт, 65), Ритчи (Атсу, 90), Перес, Хэйден, Ки Сон Ен (Шелви, 76), Альмирон, Рондон.
    Кристал ПэласГуаита, Уан-Биссака, Келли, Томкинс (Дэнн, 73), ван Анхолт, Таунсенд (Куяте, 85), Макартур, Миливоевич, Шлупп, Батшуайи (Бентеке, 65), Заа.
    Предупреждения:
    Келли (45), Хэйден (79), Бентеке (90).

     

    Хаддерсфилд – Лестер 1:4 (0:1, 1:3)
    Дата проведения
    6 апреля, 17.00, «Джон Смитс»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 24 Тилеманс, 0:2 – 48 Варди, 1:2 – 52, пенальти Муй, 1:3 – 79 Мэддисон, 1:4 – 84, пенальти Варди.
    ХаддерсфилдХэймер, Смит, Шиндлер, Конголо, Дурм, Муй, Хогг (Бакуна, 81), Горенц-Станкович (Мбенза, 46), Леве, Притчард (Мунье, 60), Грант.
    ЛестерШмейхель, Рикарду Перейра, Морган, Сеюнджю, Чилуэлл, Ндиди (Чоудури, 87), Грэй, Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Окадзаки, 61), Варди (Ихеаначо, 90).
    Предупреждения:
    Хогг (17), Горенц-Станкович (40), Конголо (84).

     

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    2 апреля, 21.45, «Молине Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 13 Мактомини, 1:1 – 25 Диогу Жота, 2:1 – 77, автогол Смоллинг.
    ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Беннетт, Коуди, Боли, Доэрти, Дендонкер, Рубен Невеш (Саисс, 84), Моутинью, Рубен Винагре (Кастро, 76), Хименес, Диогу Жота (Кавалейру, 73).
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Диогу Далот (Перейра, 84), Мактомини, Фред (Джонс, 65), Погба, Шоу, Лингард, Лукаку (Марсьяль, 73).
    Предупреждения:
    Шоу (38), Диогу Далот (42), Янг (52), Кастро (90).
    Удаление:
    Янг (57).

     

    Уотфорд – Фулхэм 4:1 (1:1, 3:0)
    Дата проведения
    2 апреля, 21.45, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 23 Дукуре, 1:1 – 33 Бабел, 2:1 – 63 Хьюз, 3:1 – 69 Дини, 4:1 – 75 Фемения.
    УотфордФостер, Фемения, Мариаппа, Кэткарт, Холебас, Дукуре, Капу (Кина, 78), Хьюз, Перейра (Янмат, 46), Деулофеу (Грэй, 46), Дини.
    ФулхэмРико, Чемберс, Ле Маршан, Рим (Сери, 72), Кристи, Замбо-Ангисса, Кэрни (Макдоналд, 87), Брайен, Сессеньон, Митрович, Бабел (Шюррле, 81).
    Предупреждения:
    Мариаппа (44), Янмат (47), Чемберс (66), Холебас (90), Кристи (90).

     

    Челси – Брайтон 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    3 апреля, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 38 Жиру, 2:0 – 60 Азар, 3:0 – 63 Лофтус-Чик.
    ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта (Дзаппакоста, 73), Кристенсен, Давид Луиз, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич, 82), Хадсон-Одои, Жиру, Азар (Виллиан, 84).
    БрайтонРайан, Сальтор, Даффи, Данк, Бонг, Проппер, Стивенс, Биссума, Джаханбахш (Бернардо, 75), Андоне (Мюррей, 70), Марч (Кнокерт, 31).

     

    Тоттенхэм – Кристал Пэлас 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    3 апреля, 21.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 55 Сон Хын Мин, 2:0 – 80 Эриксен.
    ТоттенхэмЛьорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Сиссоко, Алли (Лукас Моура, 82), Эриксен, Сон Хын Мин (Ваньяма, 90), Роуз (Уинкс, 69), Кейн.
    Кристал ПэласГуаита, Уан-Биссака, Келли, Томкинс, ван Анхолт, Макартур, Миливоевич, Куяте (Таунсенд, 79), Заа, Батшуайи (Бентеке, 81), Шлупп.
    Предупреждение:
    Алли (29).

     

    Манчестер Сити – Кардифф 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    3 апреля, 21.45, «Этихад Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 6 де Брюйне, 2:0 – 44 Сане.
    Манчестер СитиЭдерсон, Данило, Стоунз, Лапорт, Зинченко (Уокер, 19), де Брюйне, Фернандиньо, Фоден, Марез, Габриэл Жезус, Сане.
    КардиффЭтеридж, Пелтьер, Моррисон, Манга, Беннетт, Мерфи (Мендес-Лэйнг, 60), Гуннарссон (Бакуна, 81), Роллс, Хойлетт, Камараса (Рид, 83), Ньяссе.
    Предупреждения:
    Беннетт (8), Пелтьер (34), Роллс (53).

     

    Саутгемптон – Ливерпуль 1:3 (1:1, 0:2)
    Дата проведения
    5 апреля, 22.00, «Сент-Мэрис»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 9 Лонг, 1:1 – 36 Кейта, 1:2 – 80 Салах, 1:3 – 86 Хендерсон.
    СаутгемптонГанн, Беднарек, Йосида, Вестергор (Остин, 83), Валери, Ромеу (Армстронг, 83), Хейбьерг, Бертран, Уорд-Проуз, Редмонд, Лонг (Симс, 62).
    ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд (Хендерсон, 59), Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум (Милнер, 59), Фабиньо, Кейта (Ловрен, 88), Салах, Фирмино, Мане.
    Предупреждения:
    Беднарек (48), Бертран (75), Салах (81), Робертсон (89), Хендерсон (90), Мане (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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