Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Роман Бабаев: «Надеюсь, переговоры с «Эвертоном» по Влашичу завершатся для ЦСКА успешно»

    Теги ЦСКА Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Роман Бабаев Никола Влашич Спорт-Экспресс Футбол

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил вероятность того, что полузащитник Никола Влашич останется в команде. Права на хорвата принадлежат «Эвертону».

    – Мы в активной стадии переговоров с английским клубом. Очень надеюсь, что они для нас завершатся успешно.

    Хотя стоит признать, что ситуация непростая. У «Эвертона» есть по этому футболисту несколько предложений от европейских команд, которые готовы выкупить Влашича, причем за довольно существенные деньги.

    Понятно, что у Влашича есть огромное желание остаться в ЦСКА. Так что работа ведется. Думаю, в ближайшее время наступит ясность.

    – ЦСКА хочет продлить аренду Влашича?

    – Рассматриваются все варианты. Ведь конкуренция очень высокая, – сказал Бабаев.

    Агент Влашича: «Никола очень хочет остаться в ЦСКА. Возможно все»

    Получи скидку на новые кроссовки, плавки, шорты и многое другое!

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей