Роман Бабаев: «Надеюсь, переговоры с «Эвертоном» по Влашичу завершатся для ЦСКА успешно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил вероятность того, что полузащитник останется в команде. Права на хорвата принадлежат «Эвертону».

– Мы в активной стадии переговоров с английским клубом. Очень надеюсь, что они для нас завершатся успешно.

Хотя стоит признать, что ситуация непростая. У есть по этому футболисту несколько предложений от европейских команд, которые готовы выкупить Влашича, причем за довольно существенные деньги.

Понятно, что у Влашича есть огромное желание остаться в ЦСКА. Так что работа ведется. Думаю, в ближайшее время наступит ясность.

– ЦСКА хочет продлить аренду Влашича?

– Рассматриваются все варианты. Ведь конкуренция очень высокая, – сказал Бабаев.

Агент Влашича: «Никола очень хочет остаться в ЦСКА. Возможно все»