Оле-Гуннар Сульшер: «Поедем в Барселону с мыслью о том, что мы можем и должны забить»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о поражении от «Барселоны» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли с хорошей командой. Знали, что нам придется много защищаться без мяча, и понимали, что можем быть уставшими, когда получим свой шанс.

Едем на выезд с одной мыслью в голове: мы должны забить. Мы сыграли против Месси так хорошо, как могли, здорово держали схему. Матч мог сложиться в обе стороны.

Не думаю, что мы пробили в створ ворот, от этого есть разочарование. Мы поедем в Барселону не только для того, чтобы сделать свою работу, но и чтобы реализовать моменты. Мы играем против замечательного соперника. Это тяжело, но мы поедем туда с мыслью о том, что мы можем забить.

Мактомини провел потрясающий матч. Каждый раз, когда он играет, он прогрессирует. Он замечательный спортсмен, выигрывает единоборства и быстро двигается. Он начинается вписываться, честно говоря

Были и плюсы, и минусы. Мы немного нервно и неуклюже начали матч. После их гола мы адаптировались и заиграли здорово. Наши полузащитники показали очень хорошую индивидуальную игру.

Порой казалось, что на поле настоящий «Манчестер Юнайтед». Болельщики поддерживали нас, мы раскрывались и грузили в штрафную кроссы.

Мы не очень здорово начали матч, пропустили великолепный гол после движений Месси и Суареса. Но им повезло, что мяч срикошетил от Люка Шоу.

Обидно, но мы отлично вписались в игру. Мы все еще в игре», – сказал Сульшер в эфире BT Sport.