Жерар Пике: «ПСЖ» добился здесь лучшего результата. И где они сейчас?»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями о победе над (1:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«На этом величественном стадионе очень сложно играть. Болельщики очень сильно отвлекают, это замечательный клуб, здесь очень сложно победить.

В первом тайме мы слегка прижались, но в защите играли четко. Мы воспользовались тем преимуществом, что у нас было. Все решили детали. Гол успокоил нас? Не особо, мы знали, как нужно играть.

Мы фавориты? После того, что произошло с , нельзя ни на что рассчитывать. Они добились лучшего результата – и посмотрите, где они сейчас. «МЮ» – великолепный клуб, который может все перевернуть. Но наши болельщики нам, конечно, помогут.

Для меня было особенным приехать сюда. Сейчас я в лучшем возрасте для защитника. Очень комфортно чувствую себя в плане возраста и опыта», – сказал Пике в эфире Movistar.

Статистика в еврокубках: шансы «Барселоны» на выход в полуфинал – 88,4%, «МЮ» – 11,6%