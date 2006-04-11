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    Жерар Пике: «ПСЖ» добился здесь лучшего результата. И где они сейчас?»

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Барселона Жерар Пике Лига чемпионов Футбол

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями о победе над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

    «На этом величественном стадионе очень сложно играть. Болельщики очень сильно отвлекают, это замечательный клуб, здесь очень сложно победить. 

    В первом тайме мы слегка прижались, но в защите играли четко. Мы воспользовались тем преимуществом, что у нас было. Все решили детали. Гол успокоил нас? Не особо, мы знали, как нужно играть.

    Мы фавориты? После того, что произошло с «ПСЖ», нельзя ни на что рассчитывать. Они добились лучшего результата – и посмотрите, где они сейчас. «МЮ» – великолепный клуб, который может все перевернуть. Но наши болельщики нам, конечно, помогут.

    Для меня было особенным приехать сюда. Сейчас я в лучшем возрасте для защитника. Очень комфортно чувствую себя в плане возраста и опыта», – сказал Пике в эфире Movistar.

    Статистика в еврокубках: шансы «Барселоны» на выход в полуфинал – 88,4%, «МЮ» – 11,6%

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