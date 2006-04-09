Златан о матче «МЮ» – «Барса»: «Это будет битва между Месси и Погба»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – .

«Думаю, это будет очень интересный матч двух отличных команд. Два клуба с большой историей, за игрой которых очень интересно наблюдать. Оба клуба имеют фантастических игроков в своих составах.

Месси влияет на результат в каждой игре, в которой принимает участие. Не секрет, что для «МЮ» такое значение имеет Погба.

Это будет битва между Месси и Погба, хоть футбол и коллективный вид спорта, но действия этих футболистов будут иметь решающее значение.

«Барселона» была лучшей командой мира. Куда бы мы ни приезжали, люди везде нас уважали. Я наслаждался игрой», – сказал Ибрагимович.

Матч – «Барселона» состоится завтра, 10 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.