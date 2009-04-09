Суперкубок Испании будет проходить в формате «Финала четырех» за пределами страны в январе

Королевская федерация футбола Испании утвердит новый формат Суперкубка и Кубка страны.

Так, Суперкубок будет разыгрываться в формате «Финала четырех» в январе каждого года за пределами Испании. Ожидается, что эта идея будет реализовываться в течение нескольких лет. Соответствующий проект представил глава федерации .

Что касается Кубка Испании, то здесь вместо двух матчей до полуфинала будут проводить по одной игре. Клубы всех дивизионов, начиная с региональных и заканчивая примерой, будут стартовать с первого раунда. Клубы из более низших лиг будут проводить матчи дома.

При этом команды, пробившиеся в , будут стартовать в Кубке не с первого раунда, а с 1/16 финала.

Генеральная ассамблея федерации должна подтвердить эти изменения в ближайшее время.