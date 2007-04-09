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    «Интер» провел переговоры с Конте. Тренер запросил зарплату 10 млн евро в год

    Теги Интер Милан Лучано Спаллетти серия А Италия Антонио Конте Беппе Маротта Футбол

    «Интер» хочет пригласить в команду экс-тренера «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте.

    Стороны ведут предварительные переговоры в течение нескольких месяцев. «Интер» представляют гендиректор Беппе Маротта и президент Стивен Чжан.

    Конте затребовал у миланцев зарплату около 10 миллионов евро в год.

    Самый высокооплачиваемый тренер серии А – Массимилиано Аллегри – в «Ювентусе» получает 7,5 миллиона. Лучано Спаллетти, нынешний тренер «Интера», зарабатывает 4,5 миллиона.

    Конте прекрасно осознает свою востребованность. У него есть вариант и с «Миланом», но на данный момент работа в «Интере» выглядит более вероятной.

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