«Интер» провел переговоры с Конте. Тренер запросил зарплату 10 млн евро в год

хочет пригласить в команду экс-тренера «Челси» и «Ювентуса» .

Стороны ведут предварительные переговоры в течение нескольких месяцев. представляют гендиректор Беппе Маротта и президент Стивен Чжан.

Конте затребовал у миланцев зарплату около 10 миллионов евро в год.

Самый высокооплачиваемый тренер серии А – Массимилиано Аллегри – в «Ювентусе» получает 7,5 миллиона. Лучано Спаллетти, нынешний тренер «Интера», зарабатывает 4,5 миллиона.

Конте прекрасно осознает свою востребованность. У него есть вариант и с , но на данный момент работа в «Интере» выглядит более вероятной.

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